Les Yankees gardent le moral

Les Yankees de New York ont vécu une déception en échappant le deuxième match de la série de championnat de la Ligue américaine de baseball, mais ils ont déjà relevé la tête et veulent profiter de l’avantage du terrain pour reprendre l’avance dans leur confrontation face aux Astros de Houston.

Les partisans des Bombardiers du Bronx avaient bon espoir de voir leur club préféré revenir du Texas avec une priorité de 2 à 0, surtout que le circuit d’Aaron Judge aux dépens de Justin Verlander en quatrième manche était de bon augure pour les Yankees. Cependant, les Astros n’ont pas gagné 107 parties pour rien cette saison et la longue balle de Carlos Correa en fin de 11e manche leur a permis de créer l’égalité dans la série.

«C’est difficile à accepter. Nous avons obtenu plusieurs occasions de remporter cette rencontre. On les avait dans les câbles presque toute la soirée et on a été incapable de régler le dossier. Toutefois, nous avons confiance avant de revenir à la maison», a déclaré Judge au site MLB.com.

Être plus opportuniste

D’ailleurs, la troupe du gérant Aaron Boone a toutes les raisons de croire en ses chances devant son public du Yankee Stadium où elle a conservé une fiche de 57-24 au cours du calendrier régulier.

«Nous avons bien joué à domicile. Évidemment, on aurait aimé gagner notre dernier match, mais ce ne fut pas le cas, même si on a offert une bonne performance. Le gros coup sûr au bon moment n’est pas venu», a expliqué le voltigeur Brett Gardner, qui s’attend à ce que les correctifs nécessaires soient effectués.

«Ils nous ont bien maîtrisés et ça risque d’arriver quelques fois. Nous savons que cette série n’est pas facile, mais éventuellement, on regardera avec les gars s’il y a des changements d’approche possibles», a de son côté affirmé Boone.

Maintenant, la tâche des champions de la section Est s’annonce pour le moins ardue, mardi en fin d’après-midi. Absent pendant la majeure partie de la saison à cause d’une blessure à l’épaule, Luis Severino tentera de réduire au silence l’adversaire. Sa marge de manœuvre sera plutôt réduite, puisque son vis-à-vis sera Gerrit Cole, qui a obtenu 20 gains en 25 décisions durant la campagne.

«Il est temps de se regrouper et d’être prêt pour mardi. J’aime toujours nos probabilités de victoire à domicile, surtout pour trois parties de suite. Il faut avancer, ce sont les séries. Nous allons faire le travail», a promis Judge.