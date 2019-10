Message à une femme qui songe à se venger

Je trouve aberrant le nombre de personnes qui sont incapables de lâcher prise, comme « L’Anonyme » de ce matin qui se demandait, maintenant que son amant l’a laissée tomber en plus de la virer de son emploi (il était son patron et son amant) puisque sa femme avait découvert fortuitement le pot aux roses, si elle ne devrait pas prendre rendez-vous avec cette dernière pour lui dévoiler ce que ce mari disait de méchant à son propos.

Cette femme me semble faire partie de la première génération d’enfants rois nés à la fin des années 80 qui sont incapables d’essuyer un refus avec humilité et qui sont persuadés de détenir la seule vérité existante, quand il y a plusieurs vérités possibles.

Mon conseil à cette personne : « Laisse donc tomber l’affaire et profite du fait que ton conjoint n’ait pas été mis au courant de ton aventure avec ton ex-patron, surtout que vu la durée de votre relation, un an, on ne parle pas ici d’une erreur de parcours. Tu es coupable TOUT AUTANT que lui, alors lâche prise et met en veilleuse l’idée d’aller voir sa femme pour lui raconter les méchancetés que son homme a dites sur elle.

Car n’oublie surtout pas que cet homme a une longueur d’avance sur toi, parce que contrairement à toi, sa femme est DÉJÀ au courant de l’histoire et elle semble avoir décidé de continuer avec lui en lui imposant des conditions qu’il a acceptées, en te laissant sur le champ et en te virant de ton emploi.

Moi si j’étais cet homme et que tu décidais de me faire ch... (suer), tu peux être certaine à 100% que ton mari serait mis au courant dans les heures qui suivent. Alors je te répète mon conseil. Fais la morte et mets tes efforts sur le bien être de ton couple. »

Patrice, Saint-Hubert

J’avais mentionné le risque qu’elle prenait en se laissant aller à la vengeance, de la voir se retourner contre elle. Ce que vous venez confirmer par votre mise en garde. Le plus important de sa tâche réside dans votre dernière phrase, car il ne suffit pas de briser une relation extra conjugale pour redonner de la vigueur à une relation de couple en déclin. Il faut aussi y mettre des efforts de reconstruction.