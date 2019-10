Nikita Nesterov en demande

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, courtiserait deux joueurs exilés en Ligue continentale (KHL) en vue de la prochaine saison.

D’après le site Sovsport.ru, le DG a rencontré l’attaquant Mikhail Grigorenko ainsi que l’ex-défenseur du Canadien de Montréal et du Lightning de Tampa Bay, Nikita Nesterov, pendant une visite récente en Russie.

Les ententes des deux Russes viendront à échéance après la saison. Ils avaient tous deux accepté des contrats de trois ans avec le CSKA de Moscou en juillet 2017.

Sélectionné au 12e rang au total par les Sabres de Buffalo au repêchage de 2012, Grigorenko n'a jamais pu faire sa place dans la Ligue nationale (LNH) avec ceux-ci et, plus tard, l'Avalanche du Colorado.

En 217 matchs dans le circuit Bettman, le produit des Remparts de Québec a amassé 64 points, dont 22 buts. Il est présentement le troisième meilleur pointeur du CSKA avec cinq buts et 15 points en 16 matchs.

De son côté, Nesterov, un choix de cinquième tour, le 148e au total, du Lightning à l'encan de 2011, a disputé 132 parties dans la LNH.

Avec le CH, le natif de Tcheliabinsk a obtenu cinq points, dont un but, en 13 rencontres de saison régulière, en plus d'être blanchi en deux duels éliminatoires. Le Tricolore l'a acquis en janvier 2017 en retour de l'arrière Jonathan Racine et d'un choix de sixième tour en 2017.

Il a récolté sept points en 16 rencontres à Moscou depuis le début de la saison.