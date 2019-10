Quatre buts pour David Pastrnak

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak a inscrit l’ensemble des buts des siens, qui ont vaincu les Ducks d’Anaheim 4 à 1, lundi après-midi, au TD Garden.

Il s’agissait de la première fois en 326 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) que le patineur tchèque touchait la cible à quatre reprises. Avant cette brillante performance, il avait réussi quatre tours du chapeau. Il s’agissait aussi du troisième attaquant à réussir un tel exploit en ce début de campagne 2019-2020; James Neal (Oilers d’Edmonton) et Anthony Mantha (Red Wings de Detroit) en ont fait de même.

Contre les Ducks, Pastrnak a notamment profité de deux avantages numériques pour déjouer le gardien John Gibson. Avant de subir les foudres du numéro 88 des Bruins, l’homme masqué avait permis 1,25 but en moyenne par sortie, et ce, en quatre parties. À Boston, il a fait face à 23 lancers, tandis qu’à l’autre bout de la patinoire, Jaroslav Halak a reçu 32 rondelles. Celui-ci a été battu par des tirs provenant des bâtons de Rickard Rakell et d’Adam Henrique.

L’attaquant Brad Marchand et le défenseur Torey Krug ont profité des réussites de Pastrnak pour amasser deux mentions d’aide chacun.

De mal en pis pour les Devils

Toujours à la recherche d’un premier gain, les Devils du New Jersey ont bousillé une avance de trois buts et ils ont baissé pavillon 6 à 4 contre les Panthers de la Floride au Prudential Center.

La remontée des visiteurs s’est amorcée au deuxième vingt, lorsque Brett Connolly a touché la cible à deux reprises pour réduire l’écart à un seul but. Il s’agissait d’ailleurs de ses premières réussites dans l’uniforme des Panthers.

Ceux-ci n’ont pas eu à attendre bien longtemps avant de niveler la marque en troisième période. Après seulement 30 secondes, MacKenzie Weegar a battu Cory Schneider. Noel Acciari et Evgenii Dadonov ont ensuite inscrit respectivement le but gagnant et le filet d’assurance.

De leur côté, les Devils ont été propulsés offensivement par Paval Zacha, qui a marqué un but et fourni trois mentions d’aide.

Remontée spectaculaire des Islanders

Au Nassau Coliseum, les Islanders de New York sont revenus de l’arrière pour battre les Blues de St. Louis 3 à 2, grâce au filet de Devon Toews en prolongation.

Le gardien des Blues Jordan Binnington a été parfait pendant 55 minutes, mais a finalement cédé devant Brock Nelson avec cinq minutes à faire. Le capitaine Anders Lee a créé l’égalité avec 27 secondes à faire au temps réglementaire.

Chez les perdants, l’attaquant Brayden Schenn a marqué un but dans un cinquième match consécutif pour amorcer cette saison. Le joueur de centre a dévié un lancer de la pointe de Justin Faulk derrière le gardien Thomas Greiss. Vladimir Tarasenko a été l’autre buteur des Blues.