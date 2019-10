Six éléments pour revigorer un pool de la NFL

Après six semaines d’activités, certains poolers ont besoin d'un vent de fraîcheur dans leur formation. Voici six éléments qui pourraient permettre de l’obtenir.

Sam Darnold, quart-arrière (disponible dans 84 % des ligues Yahoo!)

AFP

Le pivot des Jets de New York Sam Darnold a effectué un retour au jeu cette semaine contre les Cowboys de Dallas, lui qui souffrait d’une mononucléose. Il a très bien fait, complétant près de 72% de ses passes et inscrivant deux touchés. Sa performance a ainsi permis à son équipe d’obtenir un premier gain en 2019. Darnold aura cependant tout un défi lors de la septième semaine d’activités, puisqu’il se mesurera à l’excellente défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Golden Tate, receveurs de passes (disponible dans 39 % des ligues Yahoo!)

AFP

À son deuxième match de la saison, Golden Tate a retrouvé ses aises après une première partie décevante. Celui qui a été suspendu quatre rencontres pour l’utilisation de produits dopants a attrapé six passes pour 102 verges et un majeur. Tout ça contre les puissants Patriots. Dimanche prochain, il pourrait être très productif face aux Cardinals de l’Arizona, qui accordent en moyenne 28,5 points par rencontre depuis le début de la saison.

Auden Tate, receveurs de passes (disponible dans 77 % des ligues Yahoo!)

AFP

Malgré les nombreux déboires des Bengals de Cincinnati, Auden Tate a trouvé le moyen d’amasser des points durant les quatre plus récentes semaines, particulièrement dans les deux dernières. Dimanche contre les Ravens de Baltimore, il a été pratiquement le seul joueur de sa formation à réussir des jeux. Avec les absences de John Ross et d'A.J. Green, ce type de scénario se reproduira pour Tate.

Chase Edmonds, porteur de ballon (disponible dans 64 % des ligues Yahoo!)

AFP

Chez les Cardinals, Chase Edmonds semble en mesure de faire des jeux importants, et ce, malgré la présence de David Johnson et une utilisation restreinte. Le porteur de ballon de 23 ans a trouvé la zone payante à ses deux dernières parties et est la cible favorite de son quart-arrière lorsqu’il a besoin d’un jeu d’option.

Carlos Hyde, porteur de ballon (disponible dans 24 % des ligues Yahoo!)

AFP

Le demi offensif des Texans de Houston vient de connaître sa meilleure semaine en 2019, lui qui a grandement contribué à la victoire des siens face aux Chiefs de Kansas City. Il a notamment franchi le cap des 100 verges pour la première fois. Hyde a la confiance de ses entraîneurs, ayant été utilisé à profusion malgré un ballon échappé en début de rencontre. Cette performance pourrait lui insuffler la confiance nécessaire pour répéter ses succès.

49ers de San Francisco, défensive (disponible dans 35 % des ligues Yahoo!)

L’unité défensive des 49ers est en feu depuis deux rencontres, elle qui a réussi au total huit sacs du quart et trois ballons récupérés contre les Browns de Cleveland et les Rams de Los Angeles. Elle a également permis seulement 10 points lors de ses deux affrontements. Les toujours parfaits «Niners» pourraient reproduire leurs réussites contre les Redskins de Washington au cours de la septième semaine.