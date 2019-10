Tant va la cruche à l'eau...

Vous connaissiez peut-être le vieux proverbe que je récupère dans le titre de ce billet. On l'utilise parfois pour souligner l'usure ou encore la répétition des mêmes erreurs.

Dans ma dernière entrée, je soulignais l'impulsivité du Président Trump. Si être imprévisible peut parfois rapporter des résultats parce qu'on déstabilise l'ennemi, il faut avant tout s'assurer d'un minimum de préparation. On peut parfois se demander si les plus étonnés d'une décision ne sont pas dans le camp de Donald Trump. L'intuition est parfois bonne conseillère, mais en abuser est dangereux.

Je veux bien reconnaître que le premier mandat n'est pas encore effectué au complet, mais le bilan des réussites de cette administration sur la scène internationale me semble mince. Peut-on dire que Donald Trump a obtenu satisfaction dans le dossier de la Corée du Nord? Les États-Unis ont-ils contribué à améliorer les relations au sein de l'OTAN? Combien de traités ont été négociés et appliqués? Est-on mieux protégé contre les ingérences étrangères dans les élections? Malgré l'annonce d'une entente, quelles sont les retombées du bras de fer avec la Chine sur l'économie américaine?

La liste pourrait se prolonger sans que nous puissions conclure à un bilan positif. De plus, je me limite ici aux retombées aux États-Unis sans égard pour les retombées pour d'autres pays, dont le Canada.

Lors de sa campagne, Donald Trump utilisait le slogan «America first», une forme de retour à l'isolationnisme. Si ce discours peut séduire (qui aime envoyer ses soldats au front après tout...), il doit s'accompagner d'un plan soigneusement élaboré. Au XXIe siècle, bien peu de pays peuvent se permettre le luxe d'un repli total.

Déjà, Obama tentait de modifier l'approche américaine avec son «Leading from behind», les États-Unis se contentant parfois de jouer les conseillers et de soutenir des interventions menées par d'autres pays. Mais même Obama a dû se résoudre à maintenir des troupes à l'étranger parce que ses experts et ses chefs militaires ont bien vendu leurs arguments stratégiques. Hélas Donald Trump n'écoute que son instinct et son pays risque bien de ne jamais retrouver sa place sur la scène internationale.

S'il est vrai que l'auteur de «The art of the deal» est un fin négociateur, il devrait savoir qu'avant de déplacer un pion sur l'échiquier, on devrait au moins tenter de déterminer la réponse de l'adversaire. La caricature au bas de cette entrée résume assez bien ce que j'en pense.

En attendant de vous offrir une meilleure explication, la politique étrangère américaine semble totalement improvisée ou bien pire, menée en fonction des intérêts financiers de la famille Trump. Je m'égare? Avez-vous dressé une liste des dirigeants ou des pays avec lesquels Donald Trump négocie ou s'entend bien? Au premier rang, vous trouveriez l'Arabie saoudite. Les possibilités de conflits d'intérêts me troublent déjà et je n'ai même pas mentionné l'épineux dossier ukrainien.

Surveillez bien le Congrès américain dans les prochains jours. Non seulement il y sera question de l'omniprésent dossier de la destitution, mais des élus démocrates et républicains discutent déjà d'une rebuffade de la politique étrangère du président. Oui, une approche bipartisane.

De l’«America first» qu'on tentait de justifier et de défendre, plusieurs baissent les bras devant le «Trump first".

Caricature de Walt Handelsman