Tom Brady ne tentera pas de convaincre Rob Gronkowski

L’ancien ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski semble se plaire dans sa nouvelle vie plus éloignée des terrains de football et il ne faut pas compter sur son ex-coéquipier Tom Brady pour le convaincre d’effectuer un retour au jeu.

À la retraite de la compétition depuis la victoire des «Pats» au dernier Super Bowl, Gronkowski a déjà un horaire bien chargé. Il a récemment agi comme porte-parole d’une compagnie offrant des produits qui contiennent du cannabidiol, en plus d’être embauché par le réseau FOX Sports pour l’analyse des matchs de la NFL à la télévision.

Même si les champions en titre ne refuseraient pas un peu de renfort à la position d’ailier rapproché, Brady regarde en avant et préfère miser sur les effectifs en place.

«Il a déjà donné beaucoup à notre organisation, et ce, pendant une longue période. Je crois que les gens devraient être reconnaissants vis-à-vis ce qu’il a offert à cette formation et à la région. Oui, il est un gars très spécial et il se trouve à une autre étape de sa vie», a commenté à la chaîne radiophonique WEEI le pivot-étoile au sujet de l’ancien joueur de 30 ans.

«Regardez, j’aime ce gars. Je suis heureux qu’il apprécie sa vie et il semble réaliser plusieurs bonnes choses. [...] Je lui souhaite le meilleur, mais il est la seule personne pouvant prendre ces décisions-là», a-t-il ajouté.

Selon ce que le propriétaire du club, Robert Kraft, avait déclaré jeudi, Gronkowski n’a pas encore rempli ses documents de retraite. Celui-ci a disputé neuf saisons en Nouvelle-Angleterre.