Tous des patentes!

Ainsi, parce qu’une infime portion de la population ne se sent ni homme ni femme, les employés d’Air Canada n’utiliseront plus les mots « madame » ou « monsieur ».

C’est quoi, la suite ?

On ne servira ni viande, ni miel, ni œuf, ni produit laitier pour ne pas heurter les passagers végétaliens ?

C’est pour ça que les agents de bord d’Air Canada ne parlent pas français ? Pour ne pas faire de la peine aux unilingues anglophones ?

ABOLISSONS LA FFQ !

Eh bien, désolé, mais moi, je vais continuer d’utiliser les mots « homme » et « femme » jusqu’à la fin de mes jours, que ça fasse de la peine ou pas aux non binaires.

Vous savez pourquoi ?

Parce que, croyez-le ou non, mais des hommes et des femmes, j’en croise chaque jour, chaque heure, chaque minute pour ne pas dire chaque seconde de ma vie.

Il y en a partout : dans la rue, au travail, dans l’ascenseur, à la télé, au gym...

Devinez quoi : il y a même un Conseil du statut de la femme et une Fédération des femmes du Québec !

Il y a un Centre de santé des femmes, le Y des femmes de Montréal, l’Action des femmes handicapées, le Carrefour des femmes d’Anjou, le Centre d’éducation et d’action des femmes, le Centre des femmes du Plateau Mont-Royal, la Fédération des centres d’hébergement pour femmes...

Il y a même des prisons pour femmes !

Donc, ça veut dire qu’il y a bel et bien des femmes, non ?

Et que dire des féministes qui veulent qu’on instaure des quotas pour les femmes ? Si les femmes n’existent plus, pourquoi aurait-on de tels quotas ?

Si on ne peut plus parler d’homme ou de femme, et si on ne peut plus demander aux Canadiens s’ils se définissent comme homme ou femme, comment pourra-t-on savoir s’il existe une différence de salaire entre les hommes et les femmes ? Si les femmes sont plus souvent victimes d’agression sexuelle ?

S’il y a plus ou moins de femmes qu’avant sur les conseils d’administration ?

Si de plus en plus de femmes occupent un emploi non traditionnel ?

Pour savoir ça, pour obtenir ces chiffres et établir des comparaisons, faut quand même demander aux gens de quel sexe ils sont, non ?

Faut avoir des chiffres pour les hommes et des chiffres pour les femmes !

TOUT LE MONDE TOUT NU

Il y a une différence entre accepter qu’un individu refuse de s’identifier comme homme ou femme, et décider de bannir les termes « homme » et « femme » !

À un moment donné, trop c’est comme pas assez !

Oui, il y a des gens non binaires... Mais il y a encore des hommes et des femmes ! Et si je me fie aux gens que je croise sur une base quotidienne, ils sont en majorité !

Là, on fait comme si je recevais 25 personnes à souper et que je leur demandais de tous se foutre à poil sous prétexte qu’un des invités est nudiste et qu’il ne se sent pas à l’aise avec des vêtements sur le dos !

C’est fort le café...