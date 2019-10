Tout le monde à bord!

Comme chaque année, lors du congé de l’Action de grâces, la Société de Modélisme Ferroviaire de Québec tient son exposition annuelle. Encore aujourd’hui, entre 10 h et 17 h, vous pourrez découvrir l’univers du modélisme ferroviaire, contempler les nouvelles réalisations de la Société, découvrir ou redécouvrir les diverses maquettes réalisées par ses membres, vous familiariser avec les nouvelles technologies du modélisme ferroviaire, effectuer une ballade à bord de trains miniatures de fabrication artisanale, contempler l’animation d’un réseau Lionel et échanger avec des artisans du modélisme ferroviaire. Le rendez-vous est au 3350, chemin de la Gare, à proximité de la gare VIA Rail de Sainte-Foy. L’entrée est de 5 $ par adulte et 2 $ par enfant, payable en argent comptant seulement. Voir photos dans cette page.

L’univers du modélisme

Photo courtoisie

Le réseau extérieur Société de Modélisme Ferroviaire de Québec a maintenant plus de 3 500 pieds de voies ainsi que de nombreux bâtiments à l’échelle 1/8. La majorité des éléments que l’on trouve sur les réseaux sont fabriqués par les membres de la Société. Si vous voulez en apprendre davantage sur le monde ferroviaire, l’histoire, la géographie ferroviaire, l’électricité, l’électronique, l’informatique, le maquettisme ou la mécanique, c’est l’endroit.

Nouveau PDG

Photo courtoisie

Bravo à Alain Gilbert (photo) qui vient d’être nommé au poste de président-directeur général de la Fondation de l’Université Laval. Diplômé en finance de l’Université Laval, Alain Gilbert a travaillé pendant près de 30 ans au sein de la Banque de développement du Canada (BDC). Depuis 2014, il occupe le poste de vice-président, Services partagés et projets spéciaux au sein de la BDC. M. Gilbert entrera officiellement en fonction le 1er juin 2020. Dans l’intervalle, France Croteau continuera d’assurer la fonction de présidente-directrice générale par intérim.

10 présidents d’honneur

Photo courtoisie

Pas moins de 5 soirées Retrouvailles viendront marquer le 50e anniversaire de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette (PAL) au cours des prochains mois. Chaque décennie aura sa soirée qui se tiendra dans le grand hall de la PAL, soit l’Espace Rénald Leblond. Les finissants des années 70 à 79 sont attendus le samedi 26 octobre ; ceux des années 80 à 89, le 16 novembre ; les années 90 à 99, le 29 février ; les années 2000 à 2009, le 21 mars et finalement ceux des années 2010 à 2019, le 25 avril. Inscription en ligne à : https://forms.gle/9968NYCPQBBJbgYV6 ou sur la page Facebook @Retrouvailles50ePAL. Sur la photo, de gauche à droite, les présidents d’honneur du 50e de la PAL. Guy Paquet, Meubles Dominique Paquet ; Bernard Brochu (1987) de Clinix imagerie ; Marc Drolet (1983) de Drolet Construction ; Line Paquet et Martine Paquet, Meubles Dominique Paquet ; Isabelle Vachon (1983) du Groupe Patrimoine ; Marquis Gagnon (1981) de chez Investia ; Normand Richard (1999) du Fumoir Grizzly ; Jean et Pierre Paquet, de Meubles Dominique Paquet.

Anniversaires

Photo courtoisie

Guillaume Wagner (photo), humoriste québécois, 36 ans... Félipé St-Laurent, propriétaire des charcuteries « Ils en fument du bon » de la 3e avenue à Limoilou et du Marché Jean-Talon et animateur télé sur ZESTE TV, 42 ans... Lourdes Maria Ciccone Leon, fille de Madonna, 23 ans... Usher, chanteur pop et de R&B américain, 41 ans... Michel Després, président de la CNESST... Dave Schultz, ex-hockeyeur de la LNH (1971-80), 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 octobre 2018. Donald Macdonald (photo), 86 ans, politicien libéral de longue date, membre du cabinet de Pierre Trudeau et ancien ministre... 2017. Daniel Webb, 28 ans, lanceur de relève droitier pour les White Sox de Chicago de 2013 à 2016... 2014. Isaiah « Ikey » Owens, 38 ans, claviériste au sein du groupe du chanteur Jack White... 2013. Wally Bell, 48 ans, arbitre américain au baseball majeur... 2012. Joyce Villeneuve, 64 ans, l’une des pionnières du Journal de Québec.