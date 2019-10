Un décor plus vrai que nature

Un résident place la barre très haut pour tous ceux qui soignent leur décor de l’Halloween, avec son chemin de fer qui semble plus vrai que nature et ses personnages terrifiants, en Chaudière-Appalaches.

Depuis une semaine, on jurerait qu’un train du 19e siècle s’est arrêté devant la maison de Marc Malenfant à Saint-Paul-de-Montminy. Un train plutôt insolite et juste assez effrayant, pourrait-on ajouter, avec ses passagers squelettiques et ses vautours.