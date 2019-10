Un record pour Victor Olofsson

L’attaquant des Sabres Victor Olofsson est devenu la première recrue de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) a amassé ses sept premiers buts en avantage numérique, et ce, dans une victoire de 4 à 0 des siens du les Stars de Dallas, lundi, à Buffalo.

En deuxième période, le Suédois de 24 ans a réussi son cinquième but de la présente campagne quand son équipe évolue avec un homme en plus. Le choix de septième ronde en 2014 avait fait mouche deux fois dans une telle situation en 2018-2019.

En plus de lui permettre d’établir un nouveau record, son but a également brisé une égalité de 0 à 0. Olofsson a ensuite poursuivi son bon travail en fournissant une mention d’aide sur le but de son coéquipier Sam Reinhart. Jeff Skinner et Marcus Johansson ont été les autres représentants des Sabres à déjouer le gardien Ben Bishop.

Pour sa part, Carter Hutton a obtenu son premier blanchissage de la présente campagne, lui qui a repoussé l’ensemble des 25 rondelles dirigées contre son filet.

Les Sabres connaissent un début de saison canon, alors qu’ils ont maintenu un dossier de 5-0-1. La formation de l’État de New York tentera de poursuivre sur ses succès, mercredi soir, elle qui visitera les Ducks à Anaheim.