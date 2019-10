Un retour à la maison réussi pour Patrick Marleau

Après avoir renoué avec les Sharks de San Jose de brillante façon, jeudi, l’attaquant Patrick Marleau a retrouvé les partisans de l’équipe californienne au SAP Center, dimanche, et la soirée fut tout aussi agréable.

Auteur d’un doublé dans une victoire face aux Blackhawks à Chicago lors de son premier match de la saison, le vétéran a inscrit une mention d’aide pour contribuer au gain de 3 à 1 des siens aux dépens des Flames de Calgary.

Celui qui en était à une première partie à San Jose dans l’uniforme des Requins depuis avril 2017 a eu droit à une ovation quand le nom des joueurs partants a été prononcé avant la mise au jeu initiale. Puis, au cours d’une pause publicitaire en première période, il a reçu davantage d’acclamations de la part de la foule qui scandait «Patty, Patty».

«Nous avons gagné nos deux derniers affrontements et il était dans la formation. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un accident. Il est un élément important, a commenté au quotidien "Mercury News" l’entraîneur-chef des Sharks, Peter DeBoer, à propos de Marleau, signataire d’un contrat d’un an mercredi dernier. Il joue de la bonne façon, accomplit ce qu’il doit faire sur la patinoire tout le temps. Cela nous a vraiment aidés à solidifier notre équipe quelque peu.»

Le capitaine du club, Logan Couture, partage l’opinion de son instructeur et s’est dit heureux de revoir le hockeyeur ayant évolué à San Jose de 1997 à 2017.

«C’est bien de compter sur "Patty" et Timo [Meier], a déclaré Couture au sujet de ses deux partenaires de trio. Lorsque vous jouez avec deux gars qui patinent bien, particulièrement "Patty", ça devient naturel avec lui, puisque vous savez toujours où il se dirigera sur la glace.»

Retour en force?

Certes, les Sharks espèrent maintenant que la présence de Marleau dans le vestiaire et sur la surface de jeu continuera de rapporter après un départ désastreux. Toutefois, il en faudra plus de chaque membre de l’équipe. San Jose tente de se relever de ses quatre revers d’affilée en début de calendrier.

«Selon moi, les récents matchs n’ont pas été parfaits et on peut encore s’améliorer. Toutefois, on a limité le nombre de revirements dangereux en défensive», a expliqué au site NHL.com le gardien Martin Jones.

«On a pu voir un poids s’enlever des épaules de Timo et de "Tommy" [Tomas Hertl], a ajouté Couture en évoquant ses deux coéquipiers qui ont touché la cible, dimanche. Ce n’est pas facile lorsque vous avez amorcé la saison et que vous n’avez pas marqué depuis quelques parties. Vous commencez à penser chaque fois que vous êtes sur la patinoire.»