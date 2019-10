Une recette éprouvée

En cuisine, il faut parfois plusieurs versions d’une recette pour dénicher l’ingrédient clé. Dans la NFL cette saison, il semble maintenant que la recette pour venir à bout des Chiefs a été testée avec succès dès sa première application. Et voilà que les Texans viennent de la copier de manière impeccable pour remporter l’une des victoires les plus importantes de l’ère Deshaun Watson.

Drôle de hasard, mais ceux qui ont d’abord expérimenté en cuisine sont les ennemis et rivaux de division des Texans, les Colts. Dans leur victoire-surprise de dimanche dernier face aux Chiefs, ils ont couru dans la gorge de leurs adversaires, contrôlé le temps de possession et dominé la bataille sur la ligne offensive.

Les Chiefs, au contraire, ont été limités à 53 verges de gains au sol. De plus en plus, on constate que si le quart-arrière Patrick Mahomes ne sort pas ses plus sublimes tours de magie, l’offensive se retrouve vite dans le pétrin, son comité au sol n’étant pas efficace.