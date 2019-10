DEMERS, Jeannine Petit



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 octobre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Jeannine Petit, épouse de feu monsieur Léopold Demers, fille de feu monsieur Joseph Petit et de feu dame Marthe Guichard. Elle demeurait à Québec.Elle fut confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier et ces cendres reposeront au parc du Complexe de la Souvenance. Elle laisse dans le deuil sa fille Lise Demers (Claude Gagné), son petit-fils Claude Gagné (Cynthia Lachance), ses arrière-petits-fils: Claude et Tommy Gagné; son neveu Daniel Petit, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 www.cancer.ca.