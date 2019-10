TRÉPANIER, Angéline



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 10 octobre 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédée madame Angéline Trépanier, fille de feu monsieur Roger Trépanier et de feu madame Marie-Rose Fiset. Elle demeurait à Québec, autrefois à Les Écureuils. La famille recevra les condoléances auà partir de 9 h 30.et de là, au cimetière St-Jean-Baptiste de Les Écureuils. Madame Trépanier laisse dans le deuil se frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Claudette (Jean-Maurice Tremblay), Victorin (Louise Labrecque), Marcel (feu France Morissette), feu Raynald (feu Hélène Richard), feu André (Feu Suzanne Roy), Daniel (Luce Ruel), Cécile (Jacques Boucher), Benoit (Lyne Julien), Claire (Lionel Carpentier), Clément (Carol Laberge), Hélène (Hélène Richard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s, particulièrement Denise Bernier. Chaleureux remerciements à tout le personnel du Manoir St-Amand et à l'équipe de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués.