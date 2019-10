FISET, Raymond



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 2 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Raymond Fiset, époux de feu madame Rita Grenon, fils de feu madame Alice Boucher et de feu monsieur Victor Fiset. Il demeurait à Sillery.La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 14h30,L'inhumation se fera le 26 octobre 2019 à 11h au cimetière St-Michel de Sillery. Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (René Sarra-Bournet), Marc (Diane Bergeron) et feu Yves; ses petits-enfants: Marie-Pierre (Francois Champagne), Joëlle, Charles et Olivier (Roxanne Durand); ses arrière- petits-enfants: Alexis, Gabriel, Antoine et Nathan: ses frères et soeurs: Alice (Fernand Cauchon), Ghislaine, Paul (Jeanne Guay), Aurèlien (Denise Maranda) et Jeannine; sa belle-soeur: Lucille Grenon; sa copine des 20 dernières années feu Rita Gaboury; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et soeurs: Fernand, Délina, Robert et Marcel; ses beaux-frères et belles-soeurs: Jeannette, Pauline, Alphé, Thérèse, Lucien, Léo, Lauréat et Philippe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.