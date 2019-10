BACON, Réjeanne Boutin



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 octobre 2019 à l'âge de 81 ans et 3 mois, est décédée Mme Réjeanne Boutin, épouse de feu Aimé Bacon et fille de feu Lucien Boutin et de feu Julienne Pouliot. Elle demeurait à Saint-Philémon-de-Bellechasse. La famille vous accueillera à laà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle était la mère de: Claude (Odette David), feu Mireille; ses petits-enfants: Anne- Marie et Mathieu; ses arrière-petits- enfants: William et Jade. Elle était la sœur de: feu Roch (Marie Raby), Madeleine (feu Paul Cecere, Réal Mercier), feu Jean-Luc (Rachel Therrien), Lisette (feu Fernand Chabot), Françoise (Réjean Roy), Rita, Hervé (Ginette Parent), Louis-Philippe (Irène Chabot), Ronald, Line (Roger Nadeau), Serge. Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Bacon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 3è étage de l'Hôpital de Montmagny qui l'ont si bien entourée de bons soins, d'affection, de tendresse et de l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, ou à la Fabrique de Saint-Philémon, des formulaires seront disponibles sur place.