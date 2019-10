Beauceville cherche encore des solutions

« On commence à avoir notre voyage ! Ça prend un barrage », a lancé Paul Bernard. « Ça fait déjà 70 ans qu’on attend. Les estacades, on les veut cette année, avant cet hiver », a ajouté Noël Cloutier. « Les gens s’attendent à un échéancier. On ne veut pas sortir d’ici avec rien de concret », a également exigé Kevin Pomerleau.

« On a la volonté, mais on n’a pas la collaboration. Si ça ne fait pas, on va exproprier », a répondu François Veilleux. Six mois après la pire inondation en 25 ans, l’économie tourne toujours très lentement à Beauceville. « Je fais mon épicerie à Saint-Georges », a mentionné Sylvio Morin.