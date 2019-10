Comment bien comprendre l’hypothèque parapluie

L’hypothèque parapluie : une seule garantie pour plusieurs dettes.

Elles sont connues sous plusieurs noms : « garantie immobilière », « hypothèque subsidiaire », « hypothèque rechargeable » ou encore « marge tout-en-un ».

Quand une institution financière vous propose de signer une hypothèque parapluie, assurez-vous de bien comprendre à quoi vous vous engagez !

Très différente de l’hypothèque traditionnelle

Lors de l’achat d’une maison, une hypothèque immobilière traditionnelle ne va garantir que le prêt pour l’achat de cette maison. Une hypothèque parapluie est plus large. Elle couvre toutes les autres dettes présentes ou futures que l’acheteur pourrait avoir auprès de la même institution financière : solde de carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, prêt automobile... Le montant garanti par l’hypothèque peut donc aller bien au-delà du montant du prêt nécessaire pour acheter la maison et même jusqu’à un montant supérieur à la valeur de la maison elle-même.

À quoi sert l’hypothèque parapluie ?

Une hypothèque parapluie permet généralement d’emprunter plus facilement et à un meilleur taux d’intérêt puisque vous avez déjà offert votre maison en garantie à l’institution financière. Vous pourriez aussi économiser sur les frais de notaire. En effet, puisque votre maison est déjà hypothéquée pour un montant supérieur à celui de votre prêt immobilier, vous n’avez pas besoin de repasser chez le notaire pour emprunter plus d’argent chez la même institution financière. L’hypothèque parapluie couvre déjà le remboursement de ces nouvelles sommes.

Pour éviter les mauvaises surprises

Avant d’opter pour l’hypothèque parapluie, il faut bien comprendre que :

Elle sera encore en vigueur même après avoir remboursé le montant emprunté pour acheter votre maison. Puisque l’hypothèque parapluie garantit d’autres dettes, vous devez rembourser toutes ces dettes pour effacer l’hypothèque de votre maison.

Si vous avez acheté la maison avec quelqu’un, par exemple un conjoint, vous pourriez être responsable non seulement de vos dettes, mais aussi des siennes, car elles sont garanties par la même hypothèque.

Le risque de surendettement est plus élevé puisque l’accès au crédit est facilité grâce à l’hypothèque sur votre maison.

Vous pourriez avoir plus de difficultés à emprunter auprès d’une autre institution, puisque votre maison est déjà hypothéquée et pour un montant parfois supérieur à son prix d’achat.

Vous risquez d’avoir des difficultés à renégocier votre taux d’emprunt ou à changer d’institution financière à la date d’échéance de votre prêt. En effet, puisque l’hypothèque garantit d’autres dettes, votre nouvelle institution financière devra accepter de vous prêter de l’argent pour rembourser l’ensemble de ces dettes. Sinon, vous devrez toutes les rembourser avant de pouvoir changer d’institution financière.

Conseils

Renseignez-vous sur le type d’hypothèque que vous propose l’institution financière.

Assurez-vous de bien comprendre vos obligations et n’hésitez pas à poser des questions au représentant de votre institution.

Consultez un notaire si vous croyez avoir besoin d’aide.