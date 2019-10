De l’intensité pendant 60 minutes

RIMOUSKI | Serge Beausoleil lance à sa troupe le défi de jouer avec intensité pendant 60 minutes, mercredi soir face au Drakkar de Baie-Comeau, ce qui a fait défaut dans la défaite de dimanche à Chicoutimi.

« C’est normal qu’on doive répéter ce genre de message. Il faut jouer dès le début de match de la manière dont nous avons évolué en troisième période dimanche. Le Drakkar représente un autre beau défi. C’est une équipe qui compte sur des attaquants de grande qualité en Gabriel Fortier et Nathan Légaré ainsi qu’un défenseur de premier plan Xavier Bouchard. Il va falloir être prêt parce qu’eux le seront, ça c’est certain », a commenté l’entraîneur.

L’Océanic sera de nouveau privé de son vétéran défenseur de 19 ans, Anthony D’Amours, absent pour une période de sept à 10 jours en raison d’une blessure. Les recrues Isaac Belliveau, Philippe Casault et Brandon Casey pourront se faire valoir.

Blessé depuis le début de la saison, l’attaquant Maxime Collin est tout prêt d’un retour. Il devrait voir de l’action mercredi soir ou vendredi.

Le vétéran Colten Ellis sera devant le filet. « Quand on ne joue pas des matchs collés, on va y aller avec notre vétéran. Le jeune Audet devra saisir sa chance quand on fera appel à ses services », a précisé Beausoleil.

Le pilote se dit satisfait de la performance de ses deux premiers trios, mais il s’attend à plus de ses troisièmes et quatrièmes unités.

Bolduc s’acclimate rapidement

Après cinq matchs, le premier choix de l’Océanic au dernier repêchage, Zachary Bolduc, semble s’être déjà adapté au style de jeu plus rapide de la LHJMQ.

« Je me sens bien sur la glace. Les joueurs sont plus intelligents et plus gros, mais la chimie se développe bien avec mes compagnons de trios (Jeffrey Durocher et Adam Raska). Le fait d’avoir marqué à mon premier match m’a enlevé de la pression », a-t-il mentionné.