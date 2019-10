Du soleil et de la pluie pour le reste de la semaine

MONTRÉAL – Un système dépressionnaire va apporter des nuages et de la pluie dès mercredi, sur la plupart des secteurs du Québec, tandis que les températures seront un peu plus fraîches.

La journée de mardi sera généralement ensoleillée pour le sud-ouest et le centre du Québec où quelques passages nuageux sont possibles, et des précipitations de l’ordre de 30 % sont prévues pour l’Abitibi. Côté températures, elles seront encore saisonnières.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée et le mercure affichera un maximum de 13 °C en après-midi. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 °C.

Le ciel s’ennuagera progressivement à compter de mercredi. La journée sera ensoleillée pour certains secteurs et pluvieuse pour d’autres tandis que les températures seront plus douces. À Montréal, il est prévu 30 % de probabilité d’averses et il fera 17 °C. À Québec par contre, le soleil sera encore de la partie mercredi et le mercure affichera 15 °C. L’ennuagement ne se fera que dans la nuit de mercredi à jeudi.

La journée de jeudi sera essentiellement pluvieuse et une baisse des températures se fera ressentir un peu partout. À Montréal comme à Québec, la pluie sera au programme, il fera 10 °C à Montréal tandis qu’à Québec le mercure descendra sous la barre des 10 °C pour afficher un maximum de 9 °C en après-midi.

Le soleil sera de retour vendredi sur certains secteurs, tandis que les nuages risquent de dominer sur d’autres régions. La journée de samedi s’annonce belle et agréable, on prévoit notamment du soleil pour Montréal et Québec où il fera respectivement 14 °C et 13 °C.