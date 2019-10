Écoute en croissance et nouveautés chez QUB radio

Plus de 200 000 personnes ont téléchargé l’application mobile de QUB radio, qui cumule aujourd’hui plus de 5 millions d’écoutes sur demande depuis son lancement, il y a un an aujourd’hui.

«La radio et la télé de partout dans le monde se tournent vers une plus grande flexibilité. Les habitudes changent et les gens veulent écouter du contenu au moment où ils le désirent», constate Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio.

C’est justement ce changement dans les habitudes qui a mené QUB radio à lancer en septembre la première émission entièrement sur mesure avec «Dutrizac sur mesure» avec Benoit Dutrizac. Ce concept permet à l’auditeur de monter une liste d’écoute selon ses goûts avec des segments livrés dès 6h tous les matins.

«QUB radio s’impose comme leader au Québec avec ce nouveau modèle», ajoute M. Gagné.

Même si QUB radio a misé sur la continuité avec ses animateurs Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Pettersen, Jonathan Trudeau et Antoine Robitaille pour la grille de la saison 2019-2020, une nouvelle émission a fait son apparition.

Vincent Dessureault pilote désormais «Les Têtes enflées», tous les jours à 17h, en compagnie de Richard Martineau, Master Bougarrici et Vanessa Destiné. Il s’agit d’un jeu-questionnaire portant sur l’actualité du jour dans une formule drôle et informative. «Les Têtes enflées» diffuseront d’ailleurs leur émission en direct ce soir devant public pour souligner le premier anniversaire de la jeune radio numérique de Québecor.

Alors que plusieurs médias réduisent leurs effectifs et coupent dans le contenu original, QUB radio continue d’investir dans les contenus audio alors qu’une cinquantaine de balados originaux ont vu le jour à QUB radio depuis un an. «Nous sommes fiers de développer l’industrie des balados au Québec grâce à des contenus de qualité qui ont déjà été reconnus par l’industrie avec de nombreuses distinctions» a déclaré Jean-Nicolas Gagné.