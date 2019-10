Gerrit Cole se dresse face aux Yankees

Fermant la porte au bon moment, le lanceur Gerrit Cole a permis aux Astros de Houston de prendre les devants 2-1 dans la série de championnat face aux Yankees, mardi, à New York.

Cole a lancé pendant sept manches, cédant quatre coups sûrs et cinq buts sur balles dans une victoire de 4 à 1. L’artilleur a limité les dégâts à plusieurs occasions, dont en première manche. Les Yankees ont effectivement entamé le match avec deux simples. Les buts étaient par ailleurs remplis avec deux retraits quand Cole a forcé Didi Gregorius à frapper un roulant.

Les Yankees ont menacé une fois de plus en quatrième manche quand Cole, encore après deux retraits, a alloué deux buts sur balles consécutifs avant de retirer DJ LeMahieu sur un ballon.

Le lanceur des Astros, qui pourrait œuvrer à nouveau face aux Yankees si cette série se prolonge, a maintenant un dossier de 19-0 à ses 25 derniers départs. Sa dernière défaite remonte au 22 mai.

Depuis le début des éliminatoires, Cole a trois gains en autant de départs, lui qui avait battu les Rays de Tampa Bay à deux reprises au tour précédent. Il a accordé un seul point en 22 manches et deux tiers, ce qui se traduit par une moyenne de points mérités de 0,40. Les releveurs Joe Smith, Will Harris et Roberto Osuna, ce dernier avec le sauvetage en neuvième manche, ont complété le boulot au monticule pour les Astros.

Jose Altuve donne le ton

Le partant des Yankees Luis Severino a été limité à quatre manches et deux tiers de travail. Il a donné deux points, à la suite de circuits en solo de Jose Altuve et de Josh Reddick, respectivement en première et en deuxième manche. Les Astros ont ajouté deux autres points en septième, sur un mauvais lancer de Zack Britton ayant permis à Altuve de croiser le marbre, puis à la suite d’un ballon sacrifice de Yuli Gurriel.

Gleyber Torres, avec sa troisième longue balle des séries, a permis aux Yankees d’éviter le blanchissage avec un circuit en solo aux dépens de Smith en huitième manche. Le quatrième match de cette série aura lieu ce mercredi soir, à nouveau au Yankee Stadium.