Laisser dormir les ados, pour leur santé

LONGUEUIL | Les élèves du Collège Charles-Lemoyne, à Longueuil, peuvent désormais passer une heure de plus au lit avant d'avoir à se rendre à l'école.

En effet, après des années de réflexion, la direction a décidé de retarder le début des classes à 8 h 30 pour l'année scolaire 2019-2020.

«L'an passé, j'arrivais le matin et j'étais fatigué, je dormais dans l'autobus, a affirmé un des élèves de l’établissement rencontré par TVA Nouvelles. Maintenant, j'arrive le matin, je suis super en forme, je suis super concentré pour mes cours et ça m'arrange beaucoup plus.»

Les adolescents ont besoin d'au moins huit heures de sommeil, mais ils sont très nombreux à se priver de ce minimum.

«Les jeunes sont devenus la population la plus somnolente et qui, malheureusement, considère le sommeil comme quelque chose de superflu», a affirmé la professeure en psychologie de l’Université de Montréal, Julie Carrier.

En retardant le début des classes, les écoles peuvent aider les jeunes à mieux dormir et même à améliorer leurs notes.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

«Les jeunes, on le voit, sont plus éveillés, sont plus motivés le matin, et on a vraiment l'impression que ça va avoir un impact positif sur les résultats des gens», a confirmé le directeur général du Collège Charles-Lemoyne, David Bowles.

Selon une étude menée par le Département de biologie de l’Université de Washington, les notes d’élèves de Seattle ont augmenté de 4,5% lorsque le district a repoussé le début des classes.

Une bonne nouvelle selon la Dre Julie Carrier, qui fait toutefois valoir que les jeunes doivent aussi perdre leurs mauvaises habitudes.

«L'utilisation des nouvelles technologies, la lumière des appareils électroniques, mais aussi l'excitation associée aux appareils électroniques», a énuméré la spécialiste.

Bien dormir est aussi important pour la santé que bien manger et faire de l'exercice.