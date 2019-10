Le Canadien foudroyé par le Lightning

Le Canadien de Montréal a encaissé trois buts en l’espace de 2 minutes et 8 secondes, ce qui a permis au Lightning de Tampa Bay de l'emporter 3 à 1, mardi soir, au Centre Bell.

Le CH a ainsi échoué dans sa tentative d'obtenir deux victoires de suite pour une première fois en 2019-2020.

Dans cet affrontement, la mauvaise séquence du Tricolore s’est amorcée alors qu’il ne restait que 7 s à faire au premier vingt. Le défenseur Braydon Coburn a battu le gardien Carey Price d’un tir frappé, ce qui portait la marque à 1 à 1.

Dès le retour des hostilités, Steven Stamkos et Tyler Johnson ont chacun placé la rondelle derrière la ligne des buts, et ce, en l’espace de 2 min et 1 s. La réussite du capitaine du Lightning a été inscrite en avantage numérique. Le tout premier choix de l’encan de 2008 avait également fourni une mention d’aide sur le but de Coburn.

Le Canadien n’a jamais été en mesure de revenir dans la partie par la suite, malgré une domination constante en troisième période. Le gardien Andrei Vasilevskiy a cependant toujours eu le dernier mot, récoltant 33 arrêts.

Devant sa cage, Price a repoussé 19 des 22 rondelles dirigées dans sa direction.

C’est le défenseur Jeff Petry qui avait ouvert la marque dans cette partie. Profitant de la présence de Yanni Gourde au banc des pénalités, l’athlète de 31 ans a déjoué Vasilevskiy avec un puissant tir frappé qui a terminé sa route dans le coin supérieur droit du filet.

Le Canadien tentera de retrouver le chemin de la victoire, jeudi soir, lorsque le Wild du Minnesota sera de passage à Montréal.