Le casse-tête assemblé

Je ne suis pas convaincu que le Canadien participera aux séries éliminatoires, mais les pièces du casse-tête sont assemblées, le spectacle est excellent, la chimie est bonne, les joueurs s’acharnent et Claude Julien a des options pour diriger à sa guise. C’est encourageant.

D’accord, le Tricolore n’est pas une équipe aspirante à la coupe Stanley, mais pour la première fois depuis plusieurs années, il n’y a aucun nuage noir flottant au-dessus de l’équipe. L’an dernier, le directeur général, Marc Bergevin a réglé le problème d’attitude, mais il y avait encore un hic.

Tout le monde voulait en voir davantage de Jonathan Drouin. Avouons qu’il est maintenant passé à un autre niveau. Il est en voie de retrouver le niveau de confiance qu’il avait dans les rangs juniors, ce que nous n’avons pas encore vu chez lui depuis ses débuts à Tampa en 2014. Ça promet !

On sent qu’il veut mener la parade et non pas se contenter d’être au deuxième ou au troisième rang. C’est également ce que ses coéquipiers veulent voir de lui et à mon avis, les succès en attaque du Canadien passeront d’abord par Drouin. Il est l’attaquant le plus talentueux à Montréal.

Il démontre même du leadership et semble être à l’aise avec ce défi. S’il s’implique à chaque match, les autres joueurs seront heureux de le suivre. Ils ne pourront pas le regarder en se disant qu’il a plus de temps de jeu qu’il n’en mérite.

C’était beau de voir Drouin applaudir la foule au Centre Bell, samedi soir, après la victoire contre les Blues. Juste avant, il avait reçu une ovation bien méritée. Quel contraste avec le négativisme qui régnait autour de lui au camp d’entraînement !

Leadership et profondeur

Quand je dis que les pièces du casse-tête sont en place, le CH a un des meilleurs gardiens de la LNH et à l’arrière, Shea Weber est toujours intimidant. Julien sait gérer son temps d’utilisation. Jeff Petry s’affirme.

Au plan du leadership, le Canadien est bien servi avec Price, Weber, Brendan Gallagher, Max Domi et maintenant, Drouin. Ça se voit dans l’acharnement de l’équipe. Quand un joueur comme Paul Byron se retrouve sur le quatrième trio, c’est qu’il y a de la profondeur à l’attaque. Julien a des options.

Nous sommes aussi en train de découvrir Joel Armia. La base du Canadien est solide.

Pour la première fois de sa carrière, Price sait qu’il peut gagner même si le Canadien tire de l’arrière par deux ou trois buts. Ses coéquipiers n’abandonnent jamais et marquent plus de quatre buts par match. Offensivement, c’est au-dessus des attentes. L’attaque massive est améliorée, les défenseurs appuient davantage l’attaque et semblent prendre un peu plus de chances parce qu’ils croient en Price.

Julien s’est ajusté

Les entraîneurs doivent constamment s’ajuster dans cette ligue et je crois que l’on voit une version améliorée de Claude Julien. Cela dit, le Canadien a marqué 21 buts en 5 matchs, mais il en a aussi accordé 21. Avec avec un différentiel de zéro, tu es exclu des séries. Il faudra faire preuve de discipline, éviter les mauvaises pénalités et être plus efficace en infériorité numérique ainsi que dans le jeu défensif.

Collectivement, le Canadien peut progresser, mais sur le plan individuel, je pense que les joueurs sont à leur mieux. De plus, l’équipe est excitante. Après le départ de P.K. Subban, on disait que le Tricolore était une formation ennuyante, mais ce n’est plus le cas, loin de là.

Les séries, c’est possible, mais le Canadien devra absolument éviter les léthargies et ne peut se permettre d’avoir des passagers dans la formation.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Kinkaid, Suzuki et Kulak

Sans être mauvais, le gardien Keith Kinkaid n’a pas été convaincant, mercredi à Buffalo, dans une défaite de 5 à 4 en prolongation. Après la mauvaise saison d’Antti Niemi l’an dernier, je ne crois pas que l’on sera très patient avec Kinkaid. À mon avis, il a cinq ou six matchs pour convaincre la direction qu’il mérite d’être à Montréal. Ignoré au ballottage, Charlie Lindgren a tout intérêt à exceller chez le Rocket de Laval. Il pourrait avoir une seconde chance. J’aimerais toutefois qu’on laisse Cayden Primeau se développer à Laval. Ça ne serait peut-être pas mauvais pour le jeune attaquant Nick Suzuki de poursuivre son apprentissage avec le Rocket. Le troisième joueur qui me laisse perplexe à Montréal est le

défenseur de 25 ans Brett Kulak.

Caufield bien parti

Je crois que je vais commencer à suivre le hockey universitaire américain. Le premier choix du Canadien, Cole Caufield, a marqué deux buts dans chacun de ses deux premiers matchs avec les Badgers de

l’Université du Wisconsin, en fin de semaine. Ce jeune-là est formidable ! Est-ce qu’il sera prêt pour jouer à Montréal l’an prochain ?

Bonne décision

J’ai bien aimé la décision de Claude Julien de tenir une séance vidéo plutôt qu’un entraînement, vendredi, après deux matchs en 24 heures. C’était la veille du duel contre les champions de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis. Aujourd’hui, avec tous les angles de caméra disponibles, les joueurs apprennent beaucoup par la vidéo. Nous avions moins d’information dans mon temps. Par ailleurs, les saisons sont longues et un peu de repos physique, ça fait du bien.

Nouvelle tendance

L’entraîneur des Sabres de Buffalo, Ralph Krueger, est un personnage intéressant, et il veut éliminer le traditionnel entraînement matinal la journée d’un match. Ça aussi, c’est une bonne idée et je ne crois pas que ce rituel soit nécessaire. Les joueurs modernes savent se préparer et ce qui est remarquable, c’est que chacun semble avoir sa propre routine.