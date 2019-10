Le pari Shattenkirk

Originaire de New Rochelle en banlieue de New York, Kevin Shattenkirk a grandi comme partisan des Rangers. Il rêvait à ce logo et au mythique Madison Square Garden. Il aura finalement joué pour l’équipe de son enfance, mais l’aventure a pris fin abruptement.

En juillet 2017, Shattenkirk représentait l’une des grosses prises sur le marché des joueurs autonomes. Il avait paraphé un contrat de quatre ans et 26,6 millions avec les Rangers. Le 1er août dernier, Jeff Gorton, le directeur général des « Blueshirts », a racheté son contrat. C’était la fin pour le défenseur à Manhattan.

« Ce n’était pas un bon sentiment, a admis Shattenkirk à la veille du match contre le Canadien au Centre Bell. Je trouvais ça étrange. Je dirais même que j’étais désarçonné et frustré.

« Mais la bonne chose, c’était que 24 heures plus tard, je pouvais parler à de nouvelles équipes. J’ai eu une journée pour digérer ce que je vivais. Il y a eu plusieurs appels dès le départ. C’était rassurant de voir que d’autres formations croyaient en moi. Le Lightning a été l’une des premières équipes à cogner à ma porte. J’en étais très heureux. »

Deux saisons décevantes

Shattenkirk ne s’en cache pas. Il sait que son passage avec les Rangers n’a pas été couronné de succès.

« J’ai traversé deux saisons difficiles à New York. Il y a eu les blessures, mais aussi les défaites et la reconstruction. Je voulais toutefois m’impliquer dans la relance des Rangers, j’espérais faire partie des plans. J’ai pris ça dur au départ. Je ne peux toutefois pas demander mieux comme nouveau départ. »

Bon vétéran

À Tampa, Shattenkirk a accepté un contrat d’une seule saison d’une valeur de 1,75 million. Julien BriseBois a vu en lui un défenseur capable de relancer sa carrière sans devoir être l’une des figures marquantes du Lightning.

« Il y aura moins de pression sur mes épaules à Tampa, a reconnu l’Américain. J’ai un plus petit salaire, je joue derrière un gagnant du trophée Norris en Victor Hedman. On ne regardera pas constamment mes statistiques. Je crois bien cadrer dans la mentalité de cette équipe. Je veux simplement contribuer aux succès du Lightning. »

À ses quatre premiers matchs avec le Lightning, le défenseur de 30 ans a connu un très bon départ avec quatre points (3 buts, 1 passe), un dossier de +1 et un temps de jeu moyen de près de 21 minutes. Il forme un duo fiable avec Ryan McDonagh.

« J’aime la présence de Shattenkirk dans le vestiaire, a noté l’ailier Mathieu Joseph. C’est un très bon gars, il est drôle et il a de l’expérience. Il détend l’atmosphère. Il a aussi joué pour de très bonnes équipes. Il fait de bonnes premières passes, il trouve les lignes pour décocher des tirs. Il cadre bien dans notre équipe et notre système. »