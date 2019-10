Le succès, une affaire d’équipe

SAGUENAY | Si les Saguenéens de Chicoutimi étaient vus par plusieurs experts comme une puissance au hockey junior canadien en début de saison, on ne peut pas dire que les hommes de Yanick Jean déçoivent.

Les Sags n’ont que deux défaites en temps réglementaire en neuf parties depuis le début de la campagne.

Ils ont remporté six de leurs huit dernières parties, leur plus récente victoire ayant été acquise contre l’une des plus grandes menaces offensives du circuit, l’Océanic de Rimouski.

La perte de Théo Rochette en raison d’une mononucléose, a été compensée par le retour du prolifique attaquant Vladislav Kotkov. Le numéro 23 a inscrit au moins un filet à chacune des cinq parties auxquelles il a pris part. Le plus récent, en prolongation, a donné la victoire aux siens face à l’Océanic.

Glace brisée

Selon l’entraîneur Yanick Jean, Kotkov n’est pas le seul point positif du dernier match, loin de là.

« Harvey-Pinard, Dufour et Lapierre ont tous les trois inscrit leur premier but et c’est positif que cette première soit enfin derrière eux », a affirmé Jean, après la partie.

Après Alexis Lafrenière, les troupiers de Jean feront face à un autre beau défi, mercredi soir, alors qu’ils visiteront les Voltigeurs et Xavier Bilodeau. Les Voltigeurs arrivent tout juste derrière les Saguenéens au classement général.