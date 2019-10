Les prédateurs sexuels sont moins présents qu’avant

Les propos de Roger Matteau ce matin concernant le fait que la pratique religieuse ayant quitté la vie des québécois, ça protège les jeunes contre les prédateurs sexuels. Mais sur quelle planète vit ce monsieur pour dire une ânerie pareille? Je veux bien que sa lettre soit une réplique à celle d’une vieille dame qui vous avait dit craindre les abus sexuels que pourraient subir ses petits-enfants depuis que le Québec avait jeté le bébé avec l’eau du bain en abandonnant la pratique de la religion catholique. Mais ça ne met pas automatiquement un trait sur l’existence des prédateurs dans nos sociétés modernes.

Des pédophiles il y en a partout de nos jours et particulièrement sur le net où ils peuvent recruter sans problème. Je lui glisse au passage qu’on n’a pas besoin de faire partie du clergé pour être malveillant, on n’a qu’à lire les journaux pour s’en convaincre. Un pédophile célèbre et riche vient même de se donner la mort dans sa cellule alors qu’il était en attente d’un procès pour avoir semble-t-il incité de très jeunes filles à travers le monde à se prostituer. Des fois, faut quand même se garder une petite gêne!

Un grand-père

Il est aussi important d’ajouter que tous les prêtres n’étaient pas pédophiles. Loin de là. Certains d’entre eux l’étaient, et ont malheureusement fait beaucoup de ravages, vu l’immunité dont ils disposaient pour agir. Je pense que ceux qui ont fait l’impasse sur leurs comportements délinquants méritent aussi une part de responsabilité. Étant donné la facilité avec laquelle les prédateurs peuvent recruter de nos jour et la difficulté qu’ont certains parents à aborder ce sujet, plus que jamais je trouve important de réhabiliter l’éducation sexuelle à l’école pour mettre, autant que faire se peut, nos enfants à l’abri de tels monstres.