Moins de 20 $ pour voir Céline à Ottawa

À quelques heures du retour sur scène de Céline Dion, mardi soir à Ottawa, on trouvait sur Internet des billets à prix dérisoires.

Sur StubHub, un populaire site web de revente de billets de concerts et d’événements sportifs, on pouvait se procurer des places pour aussi peu que 18,50 $. On parle de sièges passablement loin des planches, au niveau 300 du Canadian Tire Centre.

Sur Ticketmaster, le vendeur officiel, aucun billet dans cette section de l’amphithéâtre n’était proposé. Ils s’étaient tous envolé lors de l’ouverture des guichets, au mois d’avril.

Les revendeurs perdants

Selon toute vraisemblance, cette série de deux concerts de Céline Dion à Ottawa n’a pas permis aux revendeurs de faire des affaires d’or, puisqu’au départ, ces mêmes billets coûtaient 61,60 $. Ces derniers ont donc vendu à perte, liquidant leurs billets restants.

Comment expliquer cette chute de prix? L’offre a dépassé la demande, nous répond Richard Dorais, copropriétaire du 514-Billets, un autre site de revente de billets.

Les six représentations du Courage World Tour prévues au Centre Bell au cours des deux semaines précédant le passage de Céline Dion au Canadian Tire Centre a certainement nui aux ventes de billets en sol ontarien. Montréal étant située à moins de 2 heures 30 minutes de voiture d’Ottawa, plusieurs fans des alentours ont probablement préféré réserver leurs places au Centre Bell, histoire d’être les premiers à applaudir cette nouvelle tournée. Au printemps, les chances que l’interprète reporte tous ses concerts montréalais en raison d’un virus paraissaient plutôt minces.

Offres alléchantes

Les aubaines de dernière minute trouvées sur StubHub ont sans doute permis à plusieurs fans de Céline Dion d’assister au concert de l’artiste québécoise sans nécessairement avoir à casser leur cochon. En fin d’après-midi mardi, le site de revente proposait 230 billets du Courage World Tour au niveau 300 du Canadian Tire Centre, la plupart en bas du prix coûtant.

Au niveau 200, 85 billets en revente étaient disponibles. Leurs prix variaient de 38 $ à 572 $.

Au parterre, une centaine de billets demeuraient invendus. La brochette de prix s’étirait de 80 $ à 900 $.

Mercredi

Quant au deuxième concert que Céline Dion doit donner au Canadian Tire Centre d’Ottawa mercredi soir, il n’affiche pas encore complet. Au moment d’écrire ces lignes, des places à 149 $ au niveau 300 étaient toujours offertes sur Ticketmaster. Sur StubHub, les prix partaient à 92 $ dans cette section.