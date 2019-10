Nemaska Lithium coupe 64 postes et réduit ses activités

Incapable de boucler un nouveau montage financier, la minière québécoise Nemaska Lithium annonce la compression de 64 postes en plus de réduire considérablement ses activités.

«Cette décision difficile résulte d’un examen rigoureux de la situation actuelle, dans le but de faire une utilisation optimale de nos liquidités et d’assurer la continuité du projet», précise la direction de la minière.

Nemaska cherche toujours à boucler le financement de 375 millions $ pour terminer les travaux de construction de sa mine de lithium à Whabouchi, dans le nord du Québec, et de son usine de transformation à Shawinigan.

Le coût du projet, qui devait s’élever à 1,1 milliard $, avoisine maintenant 1,5 milliard $.

L’usine de phase 1 à Shawinigan cessera ses activités à la fin de décembre 2019 et les activités de sa mine à Whabouchi ralentiront jusqu’à la mise en hivernation du site, précise la minière.

«Une fois le financement complété, nous serons en mesure d’avoir une meilleure visibilité sur la reprise plus soutenue de nos activités et sur le calendrier d’exécution du projet», a fait savoir mardi le PDG de Nemaska Lithium, Guy Bourassa.

Malgré d’importants problèmes de liquidités, Nemaska dit détenir des capacités de financement de 138 millions $ dans ses coffres.

Discussions avec Pallinghurst

La direction de Nemaska s’est donnée jusqu’à la fin décembre pour s’entendre avec le fonds européen Pallinghurst qui souhaite investir 600 millions $ dans l’entreprise.

Le fonds Pallinghhurst dit ne pas avoir «l’intention d’acquérir éventuellement Nemaska Lithium», a fait valoir son patron, Arne Frandsen.

Pallinghurst dit être un investisseur de long terme et s’attend à ce que son placement dans Nemaska rapporte sur une période de 10 ans.

D’ici une entente avec Pallinghurst, Nemaska pourrait toutefois devoir renégocier les taux d’intérêt qu’elle verse à des investisseurs européens d’une créance obligataire de 350 millions $US.

Situation critique

La situation demeure critique pour Nemaska Lithium, qui avait réussi à lever plus d’un milliard $ alors que les prix du lithium étaient à un sommet sur les marchés internationaux. Or, ce n’est plus le cas : les prix ont fortement diminué depuis.

Le cours de l’action de Nemaska Lithium a connu toute une dégringolade depuis son sommet, atteint le 30 décembre 2017, passant de 2,35 $ à 17 cents mardi midi.

Parmi les gros actionnaires de Nemaska Lithium, on compte Investissement Québec (130 millions $) et la banque japonaise Softbank.