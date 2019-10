Place aux Prix Créateurs d’emplois du Québec

Près de 1000 personnes d’affaires, entrepreneurs, gestionnaires, représentants gouvernementaux et chefs d’entreprises de toutes les régions du Québec sont attendus ce soir au Centre des congrès de Québec à l’occasion du 3e Gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec. Les 38 entreprises ayant le plus contribué à la création et au maintien d’emplois dans toutes les régions du Québec seront honorées. Quatre grands prix nationaux seront remis au terme de la soirée de même que deux prix régionaux (Champions et Coups de cœur) pour chacune des 17 régions administratives.

Pour aider l’ADOberge

Photo courtoisie

Une nouvelle activité de style réseautage se tiendra le jeudi 7 novembre, de 17 h à 21 h chez Mercedes Benz de Québec, alors qu’Andréanne Marquis et Norman John Hébert animeront une conférence sur l’entrepreneuriat avec comme panélistes invités Charles Tanguay et Geneviève Everell.

En plus d’en apprendre davantage sur le parcours entrepreneurial des conférenciers et de partager cocktails et bouchées dans une ambiance conviviale, tous les profits iront à L’ADOberge, un organisme communautaire autonome qui offre un service d’hébergement temporaire pour les adolescents de 12 à 17 ans vivant des difficultés. Billets sur www.eventbrite.ca.

Un incontournable Photo courtoisie

Le Gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec est devenu, à l’aube de sa 3e présentation, un événement rassembleur incontournable pour rendre hommage à la réussite de l’entrepreneuriat québécois dans les 17 régions administratives du Québec. Plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, la Corporation des parcs industriels du Québec, le Conseil du patronat du Québec et Fondaction se sont joints à la présentation de l’événement. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Cassivi, fondateur du Gala ; Pierre Dolbec, président de la Corporation des parcs industriels du Québec ; Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale ; Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec ; et Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction.

Une année bien remplie Photo courtoisie

Denise Larue, de Pont-Rouge, n’en finit plus de vivre de fortes émotions en 2019. Après avoir pris sa retraite récemment, après une carrière de 35 ans chez Desjardins, où elle a occupé différentes fonctions (de caissière à conseillère en gestion de patrimoine) à la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf, voilà qu’elle célèbre aujourd’hui son 60e anniversaire de naissance. Son conjoint Pierre, ses enfants (Caroll-Ann et Olivier) et son petit-fils Lyam profiteront amplement de son nouveau statut de retraitée et sexagénaire pour l’apprécier encore plus.

Anniversaires Photo courtoisie

Sarah Ferguson (photo), duchesse d’York et ancienne altesse royale du Royaume-Uni, 60 ans... Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée d’or olympique en 2006 à Turin, 37 ans... Danielle Rainville, ex-commentatrice sportive à Québec, animatrice CHRC, TQS, RDI, 55 ans... Jean-René Ouellet, comédien et acteur québécois, 72 ans... Willie O’Ree, ex-As de Québec (1956-1959) et 1er joueur de race noire dans la LNH en 1958 (Boston), 84 ans.

Disparus Photo courtoisie