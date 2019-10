Quatrième débat démocrate: un triste record

Doit-on considérer que le nombre record de personnes sur la scène pour un seul débat est un signe de vitalité du Parti démocrate? Comme il y a plusieurs candidatures de qualité, je pourrais me risquer à répondre par l'affirmative. Peut-on espérer un réel débat d'idées et une confrontation sérieuse sur les questions de fond? J'en doute sérieusement.

Déjà, lors des primaires républicaines de 2016, je me disais que nous avions atteint un plafond avec 17 candidatures. La formation politique, tout comme c’est le cas pour les démocrates cette année, était alors obligée de séparer tout ce beau monde et de gérer deux débats plutôt qu’un seul. En 2019, on a présenté aux électeurs jusqu’à 24 candidatures, avant d'en réduire progressivement le nombre.

Le Parti démocrate réduit les rangs en modifiant les critères de qualification. Même si, pour se qualifier, il faut maintenant se démarquer dans les sondages ainsi que dans la course aux contributions financières, 12 candidates et candidats y sont parvenus et les dirigeants ont préféré les regrouper le même soir.

Si républicains et démocrates pouvaient se réjouir d’un tel intérêt et d’une telle vitalité, on peut se demander si ce grand nombre de participants permet de mieux comprendre les enjeux.

À quoi doit-on s’attendre ce soir? L’identité des trois meneurs de la course n’a pas changé. Par contre, Elizabeth Warren devance de plus en plus souvent Joe Biden dans les sondages et ce dernier doit composer avec la controverse entourant le rôle de son fils en Ukraine et en Chine. Après avoir subi un infarctus, Bernie Sanders reprend le collier. Osera-t-on l’attaquer vigoureusement? La résilience du sénateur du Vermont devrait lui valoir quelques éloges.

Parmi les candidats qui peuvent toujours espérer marquer de précieux points, il faudra surveiller Kamala Harris, Pete Buttigieg, Cory Booker, Julian Castro et Beto O’Rourke. Si Harris dirige toujours une campagne riche et forte d'appuis de dirigeants du parti, elle ne peut se permettre d’offrir une autre performance ordinaire. Pour les trois autres, il se fait déjà tard.

Du côté des candidatures en queue de peloton, il faut toujours prêter l’oreille aux attaques imprévisibles et parfois sournoises. Ces candidates et candidats ne luttent plus pour le rôle principal, mais bien pour un second rôle. Qui choisira-t-on d’attaquer ou d’épargner? Sous quel angle? Nous pourrions déjà déceler des possibilités d’alliance. Au sein de ce dernier groupe, je surveillerai la représentante d’Hawaï Tulsi Gabbard. Elle a déjà démontré qu’elle peut mener une charge bien préparée et Kamala Harris en avait fait les frais.

Un seul candidat participera à l’exercice pour la toute première fois, Tom Steyer. Le milliardaire, habitué à financer généreusement des campagnes de candidats démocrates, s’est lancé tardivement et devra d’abord se faire connaître des électeurs. On s’attend à ce qu’il insiste sur son statut d'outsider.

Bien sûr, je serai devant mon écran ce soir, mais j’espère qu’on permettra bientôt aux candidatures les plus sérieuses de s’exprimer plus longuement sur les principaux enjeux.

Je termine cette entrée en vous offrant cette caricature de Michael Ramirez. Il nous rappelle que, si les stratèges misent souvent sur le candidat qui semble avoir le plus de chances de plaire à un électorat large et modéré, il leur arrive de se tromper... Bon débat!