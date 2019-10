Solution au dilemme d’une grand-mère

Une dame vous demandait conseil à propos de ses deux petites-filles dont l’une attirait l’attention par sa beauté, alors que l’autres se retrouvait dans l’ombre parce qu’elle passait plus inaperçue. Elle blâmait les gens de différencier aussi peu subtilement les petites et s’inquiétait pour les conséquences que ça pourrait avoir sur la moins jolie des deux.

Notre société accorde une importance démesurée à la beauté. Des tonnes de publicité incitent très tôt les fillettes à investir dans leur apparence : maquillage, vernis à ongles, épilation, coloration, cils allongés, lèvres pulpées, seins augmentés, masques, crèmes, parfums, régimes, botox, bronzage, liposuccion, chirurgie, etc. Même les plus jolies semblent se soumettre aux diktats de cette industrie. C’est absurde!

Ma suggestion à cette dame serait de dresser une liste de qualités et d’attitudes, puis de demander à sa petite-fille de colorer celles qu’elle possède et celles qu’elle aimerait acquérir et développer. Voici à titre d’exemple une liste qu’elle pourrait adapter à sa situation. QUALITÉS : honnête, ambitieuse, ingénieuse, forte, spontanée, généreuse, créative, sportive, perspicace, travaillante, efficace, élégante, fiable, adroite, originale, résiliente, chaleureuse, reconnaissante, sens de l’humour, sens de l’observation, etc. ATTTUDES : défendre ses opinions, savoir partager, chercher la vérité, oser demander de l’aide, avoir le rire facile, Exiger le respect, s’exprimer clairement, apprécier ce qu’on a, avoir de l’initiative, prendre ses responsabilités, savoir écouter, etc.

Les grands-parents ayant l’expérience de la vie sont bien placés pour aborder ce type de sujet avec les jeunes et leur faire comprendre que la beauté n’est pas tout, qu’il y plein d’autres aspects à considérer quand on évalue quelqu’un.

Une lectrice créative

J’abonde dans votre sens tout en trouvant qu’il manque une dimension importante dans votre exposé. Soit la partie où la grand-mère doit oser aborder la différence d’attitude subie par sa petite-fille parce qu’elle est moins jolie que sa sœur pour justifier qu’elle fasse ce genre d’exercice avec elle. Et c’est là que son habilité à convaincre cette jeune fille de son importance prendra toute sa dimension.