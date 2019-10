Trop de temps à défendre

Shea Weber n’a pas franchi le plateau des 20 minutes pour une première fois cette saison avec un temps de jeu de 19 min 40 s. Weber et Victor Mete ont connu une rencontre pénible face au Lightning.

« On a passé beaucoup trop de temps à se défendre, ce soir. On veut tous sortir de notre territoire le plus rapidement possible et créer de l’attaque. Malheureusement, pour une raison ou une autre, on est restés empêtrés dans notre zone. » – Shea Weber

Jesperi Kotkaniemi savait qu’il venait de jouer un mauvais match. Il n’avait pas l’intention de s’éterniser devant les journalistes.

« Ils étaient meilleurs que nous. Nous devrons retirer certaines leçons de cette rencontre. » – Jesperi Kotkaniemi

Jeff Petry n’a rien à se reprocher dans ce revers face au Lightning. Après la rencontre, le numéro 26 a parlé de certaines corrections dans le jeu défensif.

« Nous devons mieux sortir la rondelle avec des passes précises, sur la palette. Nous frappons souvent des patins, nous ouvrons la porte à des revirements. Une équipe rapide comme le Lightning bondit sur ce type d’erreurs. » – Jeff Petry

Jeff Petry

Le véritable quart

Photo Pierre-Paul Poulin

De plus en plus, Jeff Petry se comporte comme le véritable quart-arrière du Canadien. Il a ouvert la marque en inscrivant son deuxième but de la saison ; les deux marqués avec l’avantage d’un homme. D’ailleurs, il s’agissait de son 11e but en pareille circonstance depuis le début de la campagne 2017-2018. Chez les arrières de la LNH, il n’y a que Drew Doughty et Brent Burns, avec 12 chacun, qui ont fait mieux que lui durant cette période.

Claude Julien semble en avoir pris bonne note puisque depuis quelques rencontres, Petry est devenu son homme de confiance pour amorcer une attaque massive dans la position de tireur.

L’Américain est également efficace à défendre l’entrée de son territoire. Nikita Kucherov, victime d’une bonne vieille mise en échec de la hanche à la ligne bleue du Canadien, peut en témoigner.

Jesperi Kotkaniemi

Une éternité

Photo Martin Chevalier

Passée la barre des 50 secondes, une présence sur la patinoire est considérée comme longue. Imaginez ce que doit en représenter une de 1 min 54 s. C’est le temps qui s’est écoulé entre le moment où Jesperi Kotkaniemi, Joel Armia, Jonathan Drouin, Victor Mete et Shea Weber ont sauté sur la patinoire et celui où Brayden Coburn a nivelé le pointage à sept secondes de la fin du premier tiers. Armia, qui a regardé le tableau indicateur à quatre reprises devait trouver que la longueur de cette présence s’approchait de l’éternité.

On ignore si c’est uniquement ce que Claude Julien reprochait à Kotkaniemi. Toutefois, au deuxième engagement, le Finlandais n’a été utilisé qu’à quatre reprises, dont une fois à la gauche de Nate Thompson et Jordan Weal. Pour un deuxième match de suite, il est le joueur qui a vu le moins d’action dans le camp du Canadien (12 min 43 s).

Artturi Lehkonen

Pas l’effort qui manque

Photo Martin Chevalier

Les débuts de saison se suivent et se ressemblent pour Artturi Lehkonen. Le Finlandais bourdonne autour du filet adverse, mais est incapable de mettre la touche finale sur une base régulière. Hier, il a pris le filet d’Andrei Vasilevskiy d’assaut à plusieurs occasions, se faisant parfois insistant près de son demi-cercle. Malheureusement, ses tentatives ont été vaines.

Au moins, l’attaquant ne ménage pas les efforts. Il applique de la pression en territoire adverse et est toujours l’un des premiers à se replier. Un jour, il faudra se rendre à l’évidence que Lehkonen est davantage un attaquant défensif qu’un marqueur. Il a le coup de patin et de bonnes mains, mais semble figer lorsqu’il s’approche du gardien.