Appui d'Obama à Trudeau: geste amical ou appel désespéré?

Le tweet envoyé aujourd’hui par Barack Obama pour appuyer la réélection de son ami Justin Trudeau soulève bien des questions. Était-ce une initiative amicale de l'ex-président américain ou un appel à l'aide de la dernière chance de la part d'un chef libéral dont la campagne est à bout de souffle?

L’amitié qui s’est créée entre Barack Obama et Justin Trudeau pendant le bref intervalle entre l’élection canadienne d’octobre 2015 et le raz-de-marée qui a suivi l’élection de Donald Trump aux États-Unis n’était un secret pour personne. Il n’est même pas exagéré de dire que les progressistes dans bien des pays avaient placé beaucoup d’espoir dans le jeune premier ministre canadien pour représenter un contrepoids au message populiste, conservateur, climatosceptique et rétrograde du président le plus honni dans la plupart des pays occidentaux de mémoire d’homme.

«J’étais fier de travailler avec Justin Trudeau quand j’étais président. C’est un leader efficace, qui travaille fort et qui n’a pas peur de faire face à des grands défis comme celui des changements climatiques. Le monde a besoin de son leadership progressiste maintenant et j’espère que nos voisins du nord lui accorderont son appui pour un deuxième mandat.» (Voir le tweet et les réponses ici )

Même s’il n’a pas de rôle officiel et qu’il est libre de s’exprimer en tant que simple citoyen, il n'est pas anodin que l’ex-président américain ait cru bon de s’immiscer dans la campagne électorale canadienne à quelques jours d’une élection. L’initiative est probablement venue de l’ex-président lui-même, mais il serait peu probable qu’il n’ait pas au préalable obtenu l’assentiment de Justin Trudeau et de son équipe de campagne avant de publier le tweet. Les plus cyniques pourraient même aller jusqu’à prétendre qu’il est fort possible que ce soit Trudeau lui-même qui ait envoyé un S.O.S. à son ami, qui demeure extrêmement populaire partout au Canada, pour lui donner une bouée de sauvetage de dernière minute pour éviter la noyade avant le jour du vote. Chacun n’hésitera sans doute pas à tirer ses propres conclusions.

Le geste n’est pas sans précédent. On se rappelle entre autres l’intervention très forte de Bill Clinton en faveur de l’unité canadienne devant la Chambre des communes à Ottawa en février 1995, qui avait déclenché une ovation de tous les députés, à l’exception notable des 53 représentants du Bloc Québécois.

Il a quand même de quoi étonner aujourd’hui, alors que toute la classe politique américaine est hypersensible à l’enjeu de l’ingérence étrangère dans les élections, de voir le démocrate le plus populaire aux États-Unis (à l’exception possible de son épouse Michelle) intervenir dans une élection étrangère.

On peut donc se poser bien des questions sur cette incursion en apparence inopinée de Barack Obama dans les derniers milles de la campagne fédérale. S’agit-il d’un bon coup ou d’une manœuvre de désespoir de la part de la campagne libérale qui voit le contrôle de cette campagne lui échapper? On le saura bien un jour.

Quant aux conséquences politiques de ce dernier rebondissement, ils demeurent incertains. Au mieux, l’aura de l’ex-président rejaillira un peu sur son émule. Au pire, la mention du leadership international de Justin Trudeau en amènera plusieurs à constater que le bilan qu’il présente est loin de correspondre aux espoirs qu’il avait suscités. Sans parler de l’inévitable rappel de l’épisode malheureux du «blackface» que des dizaines de critiques de Justin Trudeau n’ont pas manqué d’attacher au tweet de Barack Obama.

Aux États-Unis, on ne manquera pas non plus de demander pourquoi l’ex-président se permet d’endosser un politicien d’un pays voisin alors qu’il n’a pas fait de même pour son ancien bras droit Joe Biden dans la course à l’investiture démocrate. Surtout, même si je suis surpris de constater qu’il ne l’a pas encore fait au moment où j’écris ces lignes, je ne serais pas étonné de voir bienôt @RealDonaldTrump décocher lui-même quelques flèches contre son prédécesseur ou contre un premier ministre canadien qu’il n’a eu aucun scrupule à insulter ou à dénigrer dans le passé. Vérifiez votre fil Twitter une fois de temps en temps. Ça promet.