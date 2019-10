Bonjour-santé toujours paralysé 10 jours après une attaque informatique

Le site de Bonjour-santé, visé par une attaque informatique survenue le 6 octobre dernier, n'était toujours pas fonctionnel pour les patients qui souhaitaient prendre un rendez-vous, mercredi, même s’il a été de retour en service brièvement au cours de la fin de semaine.

Joint au téléphone par TVANouvelles.ca, le président de l’organisation, Benoit Brunel, admet que les problèmes générés par cette attaque sont des moments très difficiles à gérer depuis 10 jours pour les 185 employés de Tootelo Innovation située à Boucherville, en Montérégie.

«C’est toute une équipe qui est touchée. On a une mobilisation incroyable, les gens ne comptent plus leurs heures, ils se donnent corps et âme. On voit le meilleur des êtres humains sortir dans ces situations de crise», a raconté le président de Bonjour-santé.

Selon les explications de M. Brunel, le site est surveillé de très près à la suite de l’attaque, mais il est encore sous le feu des pirates informatiques.

Ainsi, les équipes spécialisées tentent d’ouvrir le site partiellement à certains moments, mais dès qu’elles constatent une activité suspecte, elles doivent le refermer pour le protéger.

«On ne mettra jamais à risque les données des patients. On est toujours dans les suites de cette attaque. On a de nouvelles menaces tous les jours, comme d’autres sites internet. Actuellement, on est dans la sécurisation. Quand on est un très gros site comme le nôtre qui a beaucoup de visibilité, très connu, on est constamment ciblé», a précisé M. Brunel.

Le président soutient que l’attaque de type rancongiciel n’est pas due au mauvais fonctionnement du système de Bonjour-santé.

«On est victimes d’un acte criminel là-dedans, il ne faut pas l’oublier.»

Benoit Brunel refuse pour le moment de chiffrer les pertes monétaires engendrées par les pirates informatiques, et préfère se concentrer sur la résolution des problèmes.

«On n’est pas capables de dire quand ça sera de retour, mais quand tout sera terminé, on veut devenir l’une des entreprises les plus sécurisées au Québec», a-t-il dit.

Bonjour-santé permet aux patients de dénicher un rendez-vous rapidement dans une clinique à proximité pour 18,95 $ plus taxes. La plateforme permet la prise de rendez-vous dans 378 cliniques réparties dans 157 villes partout au Québec.