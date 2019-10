Déjouer les perdrix de Mastigouche

L’Académie du lac Saint-Pierre

Parmi les différentes organisations qui voient à encourager la relève pour la chasse et la pêche, L’Académie de pêche du lac Saint-Pierre d’Alec Delage se trouve parmi les meilleures dans le domaine. Annuellement, il reçoit une centaine de jeunes qui participent à ses camps de vacances et à ses journées spécialisées sur la pêche. Ces jeunes vivent des expériences inoubliables, tout en profitant du programme Pêche en herbe. Encore cette année, il a reçu l’appui de la pourvoirie Roger Gladu qui a offert plus de 9000 $ en chèques cadeaux aux jeunes. Ce sont des initiatives du genre qui vont assurer la pérennité de la pratique de ces activités patrimoniales que sont la chasse et la pêche.

Livre sur la pêche

Les Éditions Broquet ont lancé un nouveau livre intitulé La Pêche au Québec, Guide d’initiation. Cet ouvrage se veut un outil pour vous aider à découvrir la pêche au Québec en vous présentant plus de 100 trucs et conseils de pêche concernant six espèces de poissons populaires. L’auteur Jasmin Perreault parcourt le Québec depuis plus de 30 ans pour pratiquer sa passion. Il voulait partager ses idées, trucs et aventures. Info : (450) 638-3338 ou www.broquet.qc.ca.