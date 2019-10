Démantèlement sans précédent d’un site pédophile: plus de 300 arrestations dans 38 pays

Londres | 337 suspects ont été arrêtés dans 38 pays en lien avec le démantèlement d’une ampleur sans précédent d’un site qui faisait un commerce de vidéos d’abus sexuels sur des enfants, ont annoncé mercredi les autorités britanniques et américaines.

Les interpellations ont été réalisées en lien avec un site internet, basé en Corée du Sud, qui était «l’un des premiers à proposer à la vente des vidéos répugnantes» pouvant être payées avec la crypto-monnaie bitcoin, selon un communiqué de l’agence britannique de lutte contre la criminalité organisée. Selon la justice américaine, qui a inculpé mercredi le gérant du site Welcome To Video, ce dernier représentait «le plus grand marché d’exploitation sexuelle d’enfants en termes de volumes de contenus».