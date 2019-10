Désolation annuelle

Dommage que la saison de golf tire à sa fin. Les couleurs sont magnifiques et les conditions de jeu sont optimales, mis à part les températures de plus en plus fraîches. Revenons sur quelques exploits golfiques survenus au cours des dernières semaines. À La Tempête (qui fermera ses allées pour l’hiver le 21 octobre), Dominic Matte Thibault a réussi un trou d’un coup le 8 septembre dernier au trou no 17 (135 verges) avec son fer 9. Toujours à La Tempête, deux autres trous d’un coup à signaler, cette fois le 20 septembre : Marcel Lacasse au trou no 5 et Sylvain Gilbert au trou no 11, 172 verges avec son fer 6. Le 2 octobre, Marc Lucas en a aussi un à sa fiche au trou no 14 au Golf de la Faune. Les plus chanceux pourront poursuivre leur saison de golf sous les chauds rayons de soleil de la Floride, alors que d’autres se rabattront sur les centres de pratique et simulateurs intérieurs ou se contenteront de suivre les exploits des golfeurs professionnels de la PGA au petit écran.

La Ligue nationale de Golf Photo courtoisie

Les champions 2019 de la Ligue nationale de golf (LNG), au club de golf Lévis, sont maintenant connus. Il s’agit de Julien Gagnon et André Charest qui ont disposé en finale de Patrick Roy et Réjean Samson pour ainsi mettre la main sur la Coupe Stanley (photo). La remise officielle des trophées se fera demain soir lors du Souper des Champions. Notons que c’est le duo composé de Guillaume Gagnon et Bertrand Hébert qui a été sacré champion de la saison régulière devant Christian Bourque et Jean- Renault Delisle. Sur la photo, de gauche à droite, André Charest et Julien Gagnon, Patrick Roy et Réjean Samson.

En soutien au Pivot Photo courtoisie

Les Caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency se sont unies récemment pour annoncer conjointement un financement de 30 000 $ pour l’année 2019 au Pivot, organisme communautaire de bienfaisance, d’action et de loisir ainsi que d’éducation populaire pour la population de Québec. Ce montant, tiré du Fonds d’aide au développement du milieu, est constitué grâce à l’argent des membres Desjardins qui, en assemblée générale annuelle, offrent leur ristourne afin qu’elle soit remise à la communauté. Sur la photo : le comité de coopération de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency en compagnie de Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, et de David Gervais, président du CA, respectivement 5e et 6e à partir de la gauche.

Une première pour ses 85 ans Photo courtoisie

Pneus Ratté, véritable institution de Québec, est devenu depuis son premier magasin en 1934 ( Ratté Tire shop) l’un des plus grands groupes de son industrie avec 11 centres de l’automobile, 4 centres du camion et 3 centres du pneu hors route répartis sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Québec, la Mauricie et Fermont. Leader incontesté de l’industrie, Pneus Ratté continue d’innover pour son 85e anniversaire avec la récente ouverture (pour 85 jours) d’un concept unique de boutique service-conseil en pneus et mécanique à Laurier Québec, une première dans l’industrie. Sur la photo, Stéphane et Charlyne Ratté représentent, depuis 2001, la 4e génération de l’entreprise familiale Pneus Ratté.

Anniversaires Photo Chantal Poirier

Pierre-Karl Péladeau (photo), président et chef de la direction de Québecor, 58 ans... Rachid Badouri, humoriste québécois, 43 ans... Marc Levy, écrivain français, 58 ans... Wilfrid Paiement, joueur de hockey canadien (1974-88), avec les Nordiques de 1981 à 1986, 64 ans... Jean-Jacqui Boutet, homme de théâtre à Québec, 65 ans... Suzanne Somers, actrice, productrice, compositrice et scénariste américaine, 73 ans... Angela Lansbury, actrice anglaise naturalisée américaine, 94 ans.

