SQDC: du cannabis légal à bas prix pour lutter contre le marché noir

Le plus grand fournisseur de cannabis de la SQDC veut couper l’herbe sous le pied au marché noir en offrant un gros format à un prix compétitif.

Pour la première fois au pays, un format de 28 grammes sera vendu légalement au coût de 125,70 $ dès demain, a appris Le Journal.

Cela correspond à 4,49 $ le gramme, un peu moins que le prix moyen du marché noir.

Il s’agit d’un prix très compétitif dans un format très commun du côté illicite, mais qui, pourtant, était jusqu’ici absent des rayonnages de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

«C’est vraiment la première fois que l’industrie légale pourra affronter le marché noir pleinement», a expliqué au Journal Sébastien St-Louis, PDG de HEXO, le producteur québécois qui est aussi le fournisseur principal de la SQDC.

En entrevue avec Le Journal, le PDG de la SQDC, Jean-François Bergeron, avait reconnu en mai que la clientèle des grands consommateurs, qui se procurent du pot en volume important pour avoir un prix avantageux, lui échappait encore.

De 100 à 160 $ au noir

Ceux-ci ont l’habitude d’acheter à l’once (28 grammes) pour un prix variant de 100 à 160 $ environ, au noir, au Québec.

Or, la plus grande quantité offerte à la SQDC était jusqu’ici le format de 15 grammes, vendu entre 80 et 157 $.

Bref, pour le même prix, les clients de la SQDC obtenaient deux fois moins de cannabis que dans la rue.

Jean-François Bergeron

PDG de la SQDC

«Là où je perds de ma compétitivité, c’est à mesure que le format augmente», avait admis M. Bergeron.

«Nous avons demandé depuis longtemps aux producteurs de produire des formats de 28 grammes afin de mieux concurrencer le marché noir», a souligné hier le porte-parole de la SQDC, Fabrice Giguère.

Cela représentait toutefois un défi de taille pour les producteurs qui peinaient déjà à répondre à la demande dans les mois suivant la légalisation.

Taux de THC

«On devait protéger [nos produits] pour nos clients du médical [...] et il fallait s’assurer de ne pas avoir de pénurie», explique M. St-Louis, qui a également augmenté sa capacité de production.

Photo courtoisie

HEXO recommandait un prix de vente à 120 $ pour 28 g, mais la SQDC l’a finalement fixé à 125,70 $ taxes incluses.

Le taux de THC (l’ingrédient psychoactif dans le cannabis) variera entre 12 et 18 %.

«C’est significatif, car on compétitionne avec le prix, mais aussi avec le taux de THC», ajoute M. St-Louis.

LES PRIX DU CANNABIS AU QUÉBEC