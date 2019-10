En famille sur la glace

Souvent galvaudé dans les équipes sportives, le terme de la « famille » prend maintenant un sens réel au patinage de vitesse avec le premier duo frère-sœur formé de Cédrik et Danaé Blais.

L’histoire récente de l’équipe canadienne en courte piste nous avait habitués aux frangins Charles et François Hamelin, qui ont partagé les mêmes compétitions internationales durant une dizaine d’années. Quelques fratries québécoises ont également cohabité à la longue piste. Mais avec un patineur et sa sœur, ensemble aux mêmes Coupes du monde, ce sport marque d’un précédent sa longue tradition au Québec.

« Quand on en parle aux gens, ils sont impressionnés. C’est une fierté, surtout que mon frère a toujours été un modèle pour moi, il a toujours eu les bons mots pour m’aider, autant techniquement que tactiquement. Je peux dire qu’il a joué un grand rôle dans ma carrière jusqu’à maintenant », exprime la patineuse âgée de 20 ans.

« J’avais commencé à y penser même avant que je débute sur la Coupe du monde. Sa progression n’a pas été aussi rapide que la mienne, mais elle me suivait quand même. Quand elle est arrivée avec l’équipe (de développement), il y a deux ou trois ans, on a commencé à y penser en se demandant jusqu’où ça pourrait nous mener. Irons-nous aux Jeux olympiques ensemble ? Aux championnats du monde ? », ajoute son frère, de trois ans son aîné.

Les deux patineurs originaires de Châteauguay auront des réponses à leurs questions durant les trois prochaines années. Un premier indice leur a été donné avec l’annonce faite mercredi de la composition de l’équipe canadienne qui participera aux deux premières Coupes du monde, à Salt Lake City, du 1er au 3 novembre, et à Montréal, la semaine suivante.

Se retrouver sur les mêmes patinoires les rapprochera davantage en sachant qu’ils pourront même participer à une même course. La nouvelle épreuve du relais mixte, composé de deux hommes et deux femmes, a fait son entrée en Coupe du monde l’hiver dernier en prévision des Jeux olympiques.

« Ça va être cool parce que c’est une épreuve qui n’existait pas quand on était jeunes, mais maintenant, c’est devenu un rêve que de pouvoir patiner avec lui, peut-être même aux Jeux olympiques », dit Danaé.

Aux yeux de la cadette, Cédrik n’est plus le frère de son enfance qui « mettait le trouble dans la maison ». Séparés à des niveaux différents de compétitions durant les dernières années, leurs retrouvailles feront assurément la fierté de leurs parents, Maurice Blais et Line Poupart. C’est un peu leur récompense, estime Danaé.

« Ils investissaient beaucoup en nous, alors ça peut être vu comme une récompense pour eux quand on regarde le niveau qu’on a atteint. Ça n’aurait pas été un échec si on n’avait pas atteint l’équipe canadienne, mais ils auraient pu avoir l’impression d’investir à la mauvaise place si on avait abandonné en cours de route », ajoute leur fiston.