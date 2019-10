La brasserie Les Mordus ouvrira à l’Hôtel Clarendon

La nouvelle brasserie Les Mordus ouvrira en décembre prochain à même l’Hôtel Clarendon.

Spécialisé en poissons et fruits de mer, le restaurant de 6 000 pieds carrés a été pensé et créé par Jacques Gauthier, Martine Plante et Emmanuelle Villa.

Photo courtoisie

Indépendante de l’hôtel, l’entrée principale de la brasserie sera située au coin des rues des Jardins et Sainte-Anne.

« Au-delà de la spécialité poissons et fruits de mer, l’idée est que le resto devienne la brasserie du coin, celle qu’on adopte au pied levé juste parce que c’est bon, c’est convivial et c’est décontracté », résume Jacques Gauthier pour qui Les Mordus représente l’ouverture d’un 115e restaurant en carrière. Connu à Québec, ce dernier est le fondateur et ancien patron de Groupe Restos Plaisirs.

En plus de développer l’identité de marque, la firme LemayMichaud a signé le design intérieur. Le décor s’inspire de celui des grandes brasseries françaises à la différence qu’il a été créé pour être typiquement québécois et rassembleur.

Le Clarendon est fermé depuis l’incendie survenu en janvier 2019.