Le Rouge et Or attend sa revanche contre les Carabins

Au parfum des déclarations de Bruno Lagacé au terme de la victoire des Bleus lors du premier duel entre les deux grands rivaux le 14 septembre au CEPSUM qui s’était soldé à l’avantage des Carabins, les joueurs du Rouge et Or n’en font pas tout un plat.

«On est motivé par notre contre performance du premier match et on n’a pas besoin d’une motivation supplémentaire, a assuré l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin. Le match contre Montréal, l’enjeu et le fait de jouer à domicile dans un stade rempli sont des motivations suffisantes.»

«On tente de ne pas se faire déranger et de faire abstraction du bruit extérieur provenant des médias ou de nos adversaires, de renchérir le demi inséré Mathieu Robitaille. Il y a plusieurs facteurs qui nous motivent et nous n’avons pas besoin de motivation supplémentaire.»

Dans une entrevue accordée au site Allez les Bleus après la rencontre où la défensive des Carabins avait été dominante, Lagacé avait déclaré «qu’il ne pensait pas que Laval était assez fort pour rivaliser avec les Carabins cette année» avant d’ajouter «que la foule du PEPS n’aurait pas le même effet sur l’adversaire que celle du CEPSUM et que les Carabins allaient être capables de très bien joué à Québec et allaient être capables de gagner les deux parties de la saison régulière. Laval a amassé des verges sur ce qu’on leur a donné. Le botté de dégagement bloqué et les pénalités.»

Quant à Lagacé, il dit ne pas se préoccuper des propos que tiennent ses adversaires. «Le bruit extérieur n’est pas ma source de motivation, a mentionné le demi défensif de 2e année. Je n’ai aucune idée s’ils vont se servir de mes propos comme source de motivation. Ils devraient rester concentrer sur leur match et on va voir qui va gagner.»

Les déclarations chocs ne sont pas légion dans le football universitaire. Il y a bien eu les propos de l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte qui affirmait que le Vert & Or allait présenter la meilleure défensive au pays à sa première campagne en 2017 qui a déplu à certains adversaires.

En 2011 avant le début de la saison, le Rouge et Or avait pris bonne note des propos de Jérémi Roch et l’article de La Tribune avait été épinglé bien en vue dans le vestiaire. Le pivot du Vert & Or avait déclaré qu’il était confiant que le Vert & Or puisse détrôner le Rouge et Or. L’entraîneur-chef Glen Constantin ne s’était pas caché qu’il s’agissait d’une motivation additionnelle.

Si on recule un peu plus, l’entraîneur-chef de l’époque Marc Santerre s’était fait un devoir d’épingler l’article relatant les propos de Sébastien Lévesque dans le vestiaire des Carabins. Au terme d’une victoire de 30-8 au PEPS en 2009 où il avait montré le tableau indicateur aux Bleus, le porteur de ballon étoile du Rouge et Or avait déclaré que Laval allait aussi gagner le match aller à Montréal. Les Carabins s’étaient imposés au pointage de 28-7.