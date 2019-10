Les Blue Jays vont affronter les Yankees à Montréal

Pour une septième année consécutive, Montréal accueillera les Blue Jays de Toronto en matchs préparatoires, puisque les Yankees de New York seront leurs adversaires au Stade olympique le printemps prochain.

Deux rencontres sont prévues le lundi 23 mars et le mardi 24 mars 2020.

«Nous sommes excités de revenir à Montréal à nouveau pour célébrer la riche histoire et la tradition du baseball dans cette ville, a expliqué par communiqué le président et chef de la direction des Blue Jays, Mark Shapiro. Avoir le privilège de jouer au Stade olympique devant des milliers de partisans passionnés par le baseball nous rappelle toujours à quel point nous sommes honorés de représenter les Canadiens d’un océan à l’autre.»

Depuis 2014, les Jays ont affronté les Mets de New York, les Reds de Cincinnati, les Red Sox de Boston, les Pirates de Pittsburgh, les Cardinals de Saint Louis et les Brewers de Milwaukee dans la métropole québécoise. Cette année, plus de 47 000 personnes ont assisté aux deux duels Jays-Brewers, présentés aussi en début de semaine.

En 2016, environ 106 000 spectateurs avaient vu les Jays et les Sox à l’œuvre.

Le club de la Ville Reine amorcera le calendrier régulier 2020 le 26 mars au Rogers Centre face à ces mêmes Sox.