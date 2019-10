Les Hurons-Wendats veulent participer à la construction du 3e lien

L’idée, pour le grand chef Konrad Sioui, n’est pas de s’opposer au projet du troisième lien, mais plutôt de s’assurer que les membres des Premières Nations puissent y contribuer concrètement.

«On a nationalisé une entreprise de construction. On veut des contrats. On veut faire travailler notre monde. On a un des plus grands centres de formation professionnelle à Wendake. Il faut mettre nos jeunes au travail», a déclaré M. Sioui au lendemain de la publication dans nos pages d'un article faisant état d'une rencontre à venir entre le directeur du bureau de projet sur le troisième lien et le grand chef Konrad Sioui.

«On ne veut pas retarder le projet, mais à un moment donné il faut aussi adresser la question des droits de la Nation huronne-wendat. On a peut-être une rencontre de prévue avec des fonctionnaires [du ministère des Transports du Québec], mais ça n’empêchera nécessairement pas la nécessité (sic) de faire une étude concluante [au niveau fédéral]», a-t-il indiqué au Journal.

«On n’a jamais dit qu’on voulait se prévaloir d’un droit de veto et qu’on voulait contrôler tout le monde.»

«Avec cette étude-là, on veut faire partie de la solution», a ajouté M. Sioui qui est conscient que cette démarche pourrait entraîner des délais dans la réalisation du projet.

«Allons-y avec célérité et avec sérieux. Ce n’est sûrement pas en nous isolant et en nous ignorant que l’on va réussir quelque chose.»

L’exemple de Stoneham

En 2011, la Nation huronne-wendat a créé un consortium, Wendake Construction, avec Hamel Construction pour réaliser des projets de gré à gré avec le ministère des Transports.

«On a tellement de jeunes qui veulent travailler. Une fois qu’on les a formés, il faut leur trouver des débouchés.»

Parmi ses réalisations, Wendake Construction compte à son actif la réalisation d’une portion de 6 km, un projet de 15 M$, de l’autoroute Laurentienne, à proximité de l’entrée du parc de la Jacques-Cartier qui a été réalisé, il y a quelques années. Plus récemment, l’entreprise a aussi réalisé des travaux majeurs à l’entrée de la municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier.

Chaque fois que la Nation a voulu s’adresser au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur différents enjeux, elle s’est fait renvoyer au fédéral.

«On a de quoi à dire, mais le fameux BAPE ne répond pas à nos questions. Ils se disent inhabiles à répondre aux questions des peuples autochtones. Il faut adresser nos questions au fédéral», a poursuivi M. Sioui.