Littérature en folie

Ceci n’est pas une pub

Quarante auteurs et bédéistes, invités à réfléchir à la suite du monde, ont investi les rues Cartier, Saint-Jean et Saint-Joseph. On retrouve leurs mots, des capsules audio et en bandes dessinées à différents endroits. Véronique Côté, Jean-Paul Daoust, Philippe Girard, David Goudreault, Robert Lalonde, Elkahna, Anne-Marie Olivier, Julie Rocheleau et Webster se sont prêtés à cet exercice.