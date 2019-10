L’Océanic coule le Drakkar 9-2

RIMOUSKI | Dmitri Zavgorodnyi a marqué trois buts et ajouté trois passes pour mener l’Océanic à une victoire écrasante de 9-2 sur le Drakkar de Baie-Comeau hier soir devant 2 873 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Cédric Paré a ajouté deux buts et trois passes à sa fiche tandis qu’Alexis Lafrenière y allait d’une performance de quatre points, dont un but. Le défenseur recrue Isaac Belliveau a participé aux trois premiers buts des vainqueurs. « J’aime la façon dont il gère la rondelle. Colten a fait les arrêts clés au bon moment en première période. Bolduc et Belliveau sont là pour rester », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Première période toute à l’avantage du Drakkar, mais c’est l’Océanic qui a retraité au vestiaire avec une avance de 1-0 grâce au 4e but de la saison de Zachary Bolduc qui a fait dévier le tir de Cédric Paré lors d’un avantage numérique avec moins de deux minutes à faire. Isaac Belliveau est aussi complice. À un moment donné, le Drakkar menait 12-2 dans les lancers.

Zavgorodnyi s’impose

Le Drakkar a créé l’égalité 1-1 en début de deuxième période par l’entremise de Julien Létourneau aidé de Thomas Éthier et Brandon Fratarroli, mais l’Océanic a répliqué avec trois buts sans riposte. Dmitri Zavgorodnyi a marqué ses 6e et 7e de la saison avant que Nathan Ouellet (3e) ne marque sur un lancer de pénalité avec un tir dans la lucarne. Au moment où c’était 1-1, Brendan St-Louis a voulu s’en prendre à Lafrenière, ce qui lui a valu une double mineure qui a permis à l’Océanic de marquer son deuxième but. Vincent Martineau s’est amené en trombe à la défense de son capitaine.

L’Océanic a ajouté deux buts rapides en début de troisième période pour chasser le gardien Dakota Lund-Cornish du match. Cédric Paré (12e) et Jeffrey Durocher (2e) ont la marque à 6-1. Un superbe échange entre Lafrenière et Zavgorodnyi a mené au 9e de la saison d’Alexis Lafrenière. Paré (14e) et Lafrenière ont ajouté l’insulte à l’injure sur un superbe échange pour porter la marque 8-1 avant que Nathan Légaré ne marque un 2e but pour le Drakkar. Zavgorodnyi a complété son tour du chapeau avec moins d’une minute à faire.

En bref

Serge Beausoleil saluait le retour au jeu de l’attaquant Maxime Collin qui disputait son premier match de la saison. L’ancien de l’Armada a amassé une passe. Le Drakkar était privé de son gardien de but numéro un, Lucas Fitzpatrick. L’Océanic visitera les Remparts ce vendredi à Québec.