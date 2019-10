Minoritaire ou velléitaire*?

La campagne électorale n’est pas terminée, mais déjà toutes les projections pointent en direction de la formation d’un gouvernement minoritaire.

Ce scénario a déjà été vécu dans l’histoire du Canada, mais rarement a-t-on vu une telle impression que le prochain gouvernement pourrait être faible, très faible.

Libéral ou conservateur, le prochain premier ministre risque rapidement de devoir faire des contorsions pour amadouer un parti d’opposition.

Dans un cas extrême, la poignée de sièges que remportera le Parti vert pourrait être nécessaire pour assurer la stabilité du gouvernement.

Les scénarios

Les scénarios circulent. Une coalition de gauche Parti libéral avec NPD, ou encore un gouvernement conservateur supporté par le Bloc comme à l’époque de Stephen Harper. Dans chaque cas, il faudra une bonne dose de compromis.

Cette division du vote entre les partis est couplée d’une division régionale.

L’Ouest risque de sortir bleu comme jamais.

Le Québec va visiblement ressusciter le Bloc.

Si les verts confirment leur percée et si Maxime Bernier survit en Beauce, six partis auront des députés dûment élus à la Chambre des communes mardi prochain.

Voilà qui présente le portrait d’un Canada morcelé et en panne de trouver un leader fort. À moins qu’un parti finisse en lion la campagne et cause la surprise, les prochains mois seront marqués par l’hésitation et l’incertitude.

Projets sur la glace

Dans plusieurs scénarios de coalition, la plupart des grands dossiers seront bloqués. Pour obtenir l’adhésion de partis d’opposition qui se sont peinturés en vert, il faudra laisser tomber l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain. Une perte financière importante à prévoir.

Abandonner Trans Mountain et mettre de côté les autres projets de pipelines, voilà qui est néfaste pour l’Alberta. Le fougueux premier ministre albertain Jason Kenney va être sur le sentier de la guerre.

François Legault de son côté va essayer de profiter de la faiblesse d’un gouvernement minoritaire pour faire passer ses demandes. S’il réussit à cause de la présence du Bloc, on fera un scandale au Canada anglais du fait que le parti séparatiste du Québec arrache des privilèges pour le Québec. Si François Legault se fait dire non et voit en plus son projet de loi sur la laïcité attaqué, il va prendre le mors aux dents. Dans les deux cas, le Canada en ressort plus divisé.

Jason Kenney, Doug Ford, François Legault, comment un chef fragile à Ottawa pourra composer avec des premiers ministres forts dans les provinces ?

Une opportunité pour la décentralisation ? Une période de réaffirmation du pouvoir des provinces ? J’en rêve. Mais dans les faits, nous pourrions aussi assister à un véritable capharnaüm. Beaucoup de tumulte pour n’accomplir rien.

L’exemple des gouvernements minoritaires de Stephen Harper me paraît peu valable pour évaluer ce qui s’en vient. Harper était un leader fort et stratégique.

Andrew Scheer ou Justin Trudeau à la tête d’un très faible gouvernement minoritaire ? Voilà qui pourrait nous donner des mois de turbulence.

► *Velléitaire est synonyme de hésitant, faible, inconstant.