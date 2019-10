Réflexion personnelle sur la vie à deux

Vous répondez souvent à des correspondants (antes) qui souhaitent résoudre leurs conflits amoureux avec votre aide. Depuis le temps que vous faites ça, les gens devraient les connaître les réponses? Mais il me semble clair que non, puisque les mêmes questions reviennent régulièrement.

Je me suis donc mis à réfléchir sur ce que devrait constituer le fondement d’une vie à deux réussie. À la base, ce qui provoque la naissance d’un couple, c’est l’amour. Et cet amour peut prendre plusieurs formes : l’amour charnel, l’amour amitié et l’amour complicité. Chacune de ces sortes d’amour a sa place bien définie et on doit en tenir compte dans l’ensemble de l’opération, tout comme le pourcentage de chacune peut varier avec le temps et les besoins de chacun des membres du couple.

Ce qui fait souvent déraper l’aventure amoureuse, c’est la difficulté qu’ont les gens à partager leurs états d’âme personnels. On ne se parle pas ou peu et on ne se dit pas la vérité vraie sur ce qu’on ressent. On oublie trop facilement que l’amour ça ne se vit pas toujours de manière égale, ce qui nécessite un dialogue constant entre les deux protagonistes pour ne pas qu’ils se perdent de vue.

Comme il ne faut rien prendre pour acquis dans un couple, un dialogue soutenu et constant est nécessaire, car la compréhension de l’état de l’autre est plus facile dans la parole que dans le silence qui est souvent porteur de mésentente. Sans parler du fait que le dialogue garantie une plus grande flexibilité dans l’acceptation des variations d’humeur de chacun, lesquelles surviennent inévitablement en cours de route. Et comme tout le monde le sait, l’acceptation de l’autre dans toutes ses dimensions est garante de l’harmonie dans le couple.

Je terminerai sur deux aspects importants de la vie à deux pour qu’elle soit une réussite. Le premier c’est la persévérance sans laquelle une entente à long terme est impossible. Le deuxième c’est la confiance. Il faut qu’on soit capable de se faire une confiance mutuelle et que rien dans le comportement qu’on adopte ne serve à la détruire.

Serge

C’est un portrait idéal que vous avez dressé là de l’art de mener à bien l’aventure amoureuse. Et je pense que la première phrase de votre quatrième paragraphe est cruciale à la réussite du processus. L’habitude de vivre ensemble se prend inévitablement au fil des mois et des années et on est tous sujet, parce qu’on le (la) connaît sous toutes ses coutures, à considérer l’autre comme une possession. Quand en plus on laisse perdurer sans s’expliquer, certains petits conflits quotidiens qui finissent par prendre des dimensions d’affaire d’état alors qu’ils n’étaient que des banalités à l’origine, on met en péril une relation que l’on croyait au départ indestructible.